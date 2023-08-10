Проекты «Ты в игре» примут участие в марафоне спортивных инициатив в рамках Дня физкультурника

12 августа по всей России при поддержке федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» проводится праздник спорта и здоровья – День физкультурника. Эта дата отмечается в России каждую вторую субботу августа еще с 1939 года. В День физкультурника по всей стране проходят спортивно-массовые мероприятия и фестивали. А в этом году в городах России также состоится марафон-спартакиада спортивных активностей, организованных участниками всероссийского конкурса «Ты в игре». Конкурс «Ты в игре» находит и отмечает яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни. Благодаря участию в конкурсе авторы-энтузиасты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнеров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов, а также выиграть денежные призы. Победители в пяти основных номинациях получают по 300 тысяч рублей, а один из участников становится обладателем гран-при в 1 миллион рублей. За три сезона в конкурсе приняло участие более 11 тыс. проектов. Старт 4-го сезона намечен на осень. - Эффективность конкурса «Ты в игре» подчеркивается тем, что он дает импульс проектам развиваться и масштабироваться. Авторы проводят мероприятия, придумывают новые спортивные активности, вовлекая граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом. К марафону спортивных инициатив присоединились авторы проектов из более чем 20 регионов страны. Осенью мы запускаем уже 4-й сезон конкурса и надеемся, что энтузиастов, готовых внедрять свои спортивные идеи, станет еще больше, – отметил министр спорта России Олег Матыцин. Спортивные инициативы участников конкурса «Ты в игре» пройдут по всей стране – от Сахалина до Калининграда. Все желающие смогут принять участие в велозабегах, уличных тренировках, паркуре и брейке, поиграть в футбол и баскетбол, поплавать на сапе и даже отправиться в небольшой туристический поход. Мероприятия запланированы в Сахалинской области, Амурской области, Республике Марий Эл, Омской области, Республике Башкортостан, Вологодской области, Краснодарском крае, Калининградской области и других регионах страны. Цель марафона – вовлечь еще больше граждан страны в здоровый образ жизни. Сегодня уже более 50% россиян систематически занимаются физкультурой и спортом, стремясь к здоровому образу жизни. Глобальная цель федерального проекта «Спорт - норма жизни» заключается в том, чтобы к 2030 году количество любителей спорта среди жителей страны достигло 70%. Именно поэтому по федпроекту реализуется большое число важных инициатив – проведение спортивно-массовых мероприятий, возрождение комплекса ГТО, а также строительство спортивных площадок и объектов в самых отдаленных уголках нашей страны.