Два пассажирских теплохода столкнулись на Неве в районе Биржевого моста

После аварии теплоходам потребуется ремонт. Фото: СЗТП

В Петербурге после столкновения двух теплоходов в акватории Невы Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, происшествие на воде произошло 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- Теплоход Москва-85, следуя со стороны стрелки Васильевского острова под Биржевой мост, столкнулся с теплоходом «Роб Рой», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Два теплохода столкнулись в темное время суток. Фото: СЗТП

После случившегося Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит, как соблюдались права пассажиров и правила техники безопасности.

К счастью, из-за водной аварии никто не пострадал. После проверки региональное ведомство при необходимости примет меры.

Напомним, в июле в Финском заливе утонул мужчина. Катер пошел на дно из-за технической проблемы, и пассажир странным образом оказался в воде, хотя остальные восемь человек ждали спасателей на судне.