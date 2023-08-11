Сквер Защитников Отечества и сад Верности появились в Петербурге

Шесть безымянных скверов Петербурга получили названия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге шесть безымянных скверов получили названия. Теперь горожане могут прогуляться по саду Верности, Верхне-Ивановскому и Нижне-Ивановскому скверам, Брандмейстерскому бульвару, а также скверам Защитников Отечества и Сергия Радонежского. Постановление о присвоении названий подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, зеленая зона, которая находится на пересечении улицы Верности и Гражданского проспекта получила название сада Верности. Такое имя ему дали не просто так. Рядом находится ЗАГС Калининского района, а на территории располагается композиция «Аисты», символизирующая супружескую верность и любовь.

Верхне-Ивановский сквер находится между проспектами Народного Ополчения и Ветеранов. Свое название он получил, поскольку тянется вдоль верхнего течения реки Ивановки. По такой же логике дали имя скверу между проспектом Ветеранов и улицей Чекистов в нижнем течении реки - Нижне-Ивановский сквер.

Зеленую зону на Прибрежной улице в Невском районе назвали Брандмейстерским бульваров в честь 220-летия первой в России профессиональной команды пожарных служителей. Ее создали в Петербурге 24 июня 1803 года.

- Сквер Защитников Отечества находится на Тверской улице в Колпино между домами 4 и 32. В здании, находившемся на месте современного дома 18 по Тверской улице, расположенном у сквера, в 1941 году формировался Ижорский добровольческий батальон. Также в сквере установлен памятник воинам-участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, - сообщили в пресс-службе.

А сквер Сергия Радонежского получил свое название из-за того, что ранее там была церковь святого преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. А находится зеленая зона на улице Ивана Черных.