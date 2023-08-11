Гранд-фонтан и искусственный туман

Иметь фонтанный комплекс прямо у себя в доме – большая редкость. Фото: пресс-служба «Лидер Групп».

Даже в Петербурге, изобилующем водными сооружениями, каскадные фонтаны большая редкость. Во всем великолепии они представлены разве что в музее-заповеднике «Петергоф». А вот иметь фонтанный комплекс прямо у себя в доме – большая редкость.

Один из таких редких примеров расположен в Московском районе. Дом в форме двух триумфальных арок ЖК «Дефанс Премиум» от «Лидер Групп» расположен на ул. Типанова, и визуально продолжает архитектурные традиции Московского проспекта с его столичным размахом и монументальностью.

Но в первую очередь комплекс интересен тем, что в его составе предусмотрено сразу пять фонтанных сооружений! И это не какие-то миниатюрные объекты.

Размеры самого большого фонтана «Каскад» составляют более 20 метров в длину и свыше 8 метров в ширину. Перепад высот от самой нижней ступени водного каскада, до самой верхней — 6,5 метров. Сооружение является частью парадной лестницы, ведущей на променад жилого комплекса. В каждую гранитную ступень «Каскада» вмонтированы композитные светодиодные панно, а подножие вымощено особой светодиодной брусчаткой.

Еще два пристенных фонтана «Водопад» украшают торговую галерею вдоль улицы Типанова, а фонтан «Облако», представляющий собой арт-композицию кубической формы, разместится в саду, разбитом между домами-арками. Кроме эстетической, у «Облака» есть и еще одна важная функция: за счет технологии искусственного тумана, он насыщает атмосферу полезными ионами, увлажняет воздух и снижает количество пыли, что так важно для современного мегаполиса.

А еще здесь можно и самому стать частью такой водно-световой феерии!

Сухой пешеходный фонтан — самый интерактивный элемент благоустройства прилегающей территории.Чаша с подсветкой вмонтирована в пешеходный променад и закрыта декоративными трапами, что позволяет совершать прогулки прямо между водными струями.

Фонтаны «Дефанса» могут стать частью культурного кода Московского района, ведь именно здесь — на Московской площади расположен один из крупнейших городских фонтанных комплексов Северной столицы.