Теплая погода и небольшие дожди ожидаются в Петербурге на выходных 12-13 августа

В Петербурге пройдут кратковременные дожди в воскресенье. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В последнюю неделю в Петербурге сохраняется вполне стабильная погода. Иногда льют небольшие дожди, но в целом на улице тепло и солнечно. В выходные дни ничего удивительного синоптики не обещают. Кратковременные осадки сохранятся. Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- С юга, с акватории Черного моря поднимается на север циклон, который принесет к нам уже в ночь на 12 августа очередные дожди кратковременного характера, - заявил специалист.

Зато днем в субботу осадков в Петербурге не предвидится. Чего нельзя сказать о Ленобласти – там все-таки пройдут небольшие дожди в восточных и центральных районах. До Северной столицы этот дождливый циклон доберется к воскресенью, так что в этот день придется носить с собой зонты.

В субботу воздух в регионе прогреется до 25 градусов, а в воскресенье – до 28. На следующей неделе, по словам синоптика Колесова, характер погоды сохранится.