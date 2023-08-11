Снизить скорость на Невском и построить колокольню на Смольном: Что нового появилось в генплане Петербурга

Строительства колокольни Смольного собора задумывалось еще архитектором Бартоломео Растрелли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генплан, как много в этом слове… Осенью масштабный документ, который определит судьбу территорий Петербурга, официально примут. Именно он и решит, какая часть земли в перспективе будет отдана под деловую застройку, какая под жилую, а какая останется зеленой или рекреационной зоной. Он же прописывает на карте города локации для строительства важных объектов: социальных, транспортных, в том числе станций метро. Комиссия по Генплану вовсю обрабатывает поправки, предложенные местными жителями, и время от времени делится итогами.

ПЕШЕХОДНАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ? НЕ В ЭТОТ РАЗ

На одном из последних заседаний комиссия изучала предложения по Адмиралтейскому, Петроградскому, Центральному, Петродворцовому, Колпинскому и Кронштадтскому районам. Заветная печать «учесть» досталась немногим поправкам.

Совместное обращение предприятий, оставшихся на территории завода «Красный треугольник», учли. Компании и организации попросили перевести территорию из деловой в производственную, чтобы земля отвечала статусу работающих на ней предприятий.

В Центральном районе не поддержали предложение превратить жилой деловой квартал Мытный двор в рекреационную зону. Активисты уверяли, что району не хватает зеленых оазисов и их поправка будет к месту. Было решено отложить решение по статусу Кузнечного переулка, где на участке между домами 5 и 9 планировалось строить еще один филиал музея Достоевского. Местные жители предложили похожий перевод земли в рекреацию. Зато участку 10-й Советской улицы (от домов 20-26 до Новгородской улицы, 12) согласились изменить судьбу по аналогичному сценарию. Горожане порадовались, что этот кусок земли сможет избежать уплотнительной застройки.

Горожане просят вернуть площади под «Тучков буян» рекреационный статус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комиссия проигнорировала несколько любопытных идей от жителей Центрального района. Петербуржцы предлагали расширить пешеходные зоны и ограничить до 40 км/ч скорость движения по Невскому проспекту, сделать пешеходными Итальянскую улицу и Рубинштейна, а также отказаться от строительства колокольни Смольного собора. Увы.

А БУДЕТ ЛИ ТУЧКОВ БУЯН

Не решила комиссия и судьбу парка «Тучков буян». Вернее, земли под обещанный парк. Горожане потребовали вернуть площади под «Тучков буян» рекреационный статус, а не общественно-деловой. Однако вопрос отложили.

Не получилось добиться и превращения набережных вдоль рек Петровского острова в общественные пространства. Комиссия отложила также сохранение рекреационного статуса для угла Сытнинской и Кронверкской улиц.

- Жители района ценят участок не только как зону для прогулок и отдыха, но и как место, хранящее память о первых годах существования нашего города. Территория представляет интерес для историков, краеведов, урбанистов и социологов, - аргументировали местные жители. Однако комиссия пока склоняется к тому, чтобы сделать участок деловым.

Больше одобрений от комиссии получил Кронштадтский район. В Генплане точно появится проект по созданию туристско-рекреационного пространства «Адмирал» на Кронштадтском шоссе. До 2027 года там построят гостиницу с бассейном и спорткомплексом, выставочный центр. А вот на Цитадельской дороге, в бывшем военном городке, одобрили создание культурно-досугового центра.

В Колпинском районе не одобрили строительство парка в поселке Петро-Славянка, рядом с водохранилищем. Зато приняли проект создания индустриального парка. Новая производственная зона сможет привлечь крупных промышленных и инновационных инвесторов и даст работу как минимум тысяче людей.

Особенно много обсуждений выпало на долю Петродворцового района. Комиссия отклонила предложение депутата Михаила Барышникова об изменении статуса земли на Гостилицком шоссе. Сейчас участок носит помесь инженерно-технического и делового статуса, а парламентарий предложил рекреационный. Барышников посетовал, что проектируемый на шоссе мусороперерабатывающий комплекс плохо повлияет на состояние ГМЗ «Петергоф» и соседних СНТ.

Главный градостроительный документ города будет определять развитие Петербурга до 2040 года с прогнозом до 2050 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не стала комиссия принимать предложение сделать береговую зону Финского залива недалеко от Сидоровского канала пляжем. Сейчас ее занимают автомобили, а вода годами принимала неочищенные сточные воды. Авторы идеи предложили рекультивировать грязные грунты и отдать землю под отдых.

Также местные жители просили не застраивать 24-й квартал (между улицей Шахматова и Университетским проспектом), однако их мнение не учли.

- Коммуникации не справляются с уже имеющейся плотной застройкой как многоэтажек, так и частного сектора. Еще один жилой квартал погубит уникальную систему водоснабжения фонтанов, - отметили жители Петергофа, подмечая, что транспорт и социнфраструктура нового наплыва жильцов не выдержат.

Среди крупных предложений приняли, например, превращение Троицкой горы в парк. Если территорию застроят жильем, санаторием и стадионом, как пока планируется, то местные жители лишатся любимого места для прогулок, а нагрузка на школы, садики и поликлиники непомерно вырастет. Несладко придется и дорогам, по которым люди ездят в город. К предложению прислушались.

ОФИЦИАЛЬНО

Кварталам с пятиэтажной застройкой в 11 районах города согласились присвоить статус зоны Ж3 (жилых домов от пяти до восьми этажей) вместо предлагавшейся зоны Ж4 (девять этажей и более). В список не вошли Кронштадтский, Центральный, Адмиралтейский, Колпинский, Петроградский, Петродворцовый и Пушкинский районы.

- На территории таких кварталов преимущественно преобладает пятиэтажная застройка, сложилась развитая социальная инфраструктура. Принимая во внимание мнение жителей, членами комиссии единогласно было принято решение об установлении для таких территорий функциональной зоны Ж3, - отметили в аппарате вице-губернатора Николая Линченко. - Исключение составляют 22 застроенные территории, развитие которых осуществляет «СПб Реновация».

По словам депутата Бориса Вишневского, такое решение, вероятнее всего, избавит районы от комплексного развития территорий, под которым подразумевается снос хрущевок. Поскольку «застройщику выгодно реализовывать его, только если есть возможность высотного строительства».