«Продавал гирю, а нашел жену!»: Пара из Петербурга поженилась после знакомства на «Авито»

Пара поженилась еще в ноябре ФОТО: предоставлено spb.kp.ru

Tinder ушел из России и те, кто не успел найти пару для «долго и счастливо» приуныли. Но отчаиваться не стоит, оказывается, найти свою вторую половинку можно и на других сайтах. Так, 34-летний петербуржец Вячеслав Федоров нашел свою будущую супругу, решив избавиться от 12-килограммовой гири на «Авито».

- Она у меня была больше для развлечения, иногда подбрасывал, а тут начал переезжать и решил продать. Выставил. Писали парни всякие, но никто не ехал забирать. Среди них написала и молодая девушка, - вспоминает в разговоре с spb.kp.ru Вячеслав.

Мужчину Вика сразу зацепила ФОТО: предоставлено spb.kp.ru

21-летняя красавица Вика гирю искала не для красоты, а для занятий. Девушка профессионально занимается гиревым спортом. Переписываясь с неизвестным продавцом, она и подумать не могла, что это ее будущий муж.

- Она приехала за гирей. И вот я стою перед ней с этой гирей и думаю, какая же красивая девушка. Нужно как-то удержать, не дать уйти, но я далек от мастеров пикапа. Удержать не смог, но потом решился и написал еще раз с приглашением на свидание, - рассказывает мужчина.

«Я буду носить вас с гирей на руках!», - уговорил даму на первое свидание Вячеслав.

«Я согласна!», - тут же ответила Вика.

И с того момента, по словам петербуржца, завертелось, закрутилось. Роман оказался таким пылким, что вскоре пара решила пожениться.

Уже после продажи гири Вячеслав пригласил красавицу на свидание ФОТО: предоставлено spb.kp.ru

- Познакомились мы в августе, а свадьбу сыграли уже в ноябре. Предложение я особо и не делал, решили все, как это часто сейчас бывает, просто лежа рядом на диване. Сейчас я, конечно, немного жалею об этом, потому что каждая девушка мечтает, чтобы этот момент был романтичным и запоминающимся, - вздыхает Вячеслав. – Роспись отметили скромным семейным кругом, для себя.

Своей необычной историей знакомства с женой мужчина поделился в Интернете. Вскоре на связь с ними вышли представители «Авито», предложив исполнить любое желание молодоженов. 17 августа их отношениям исполняется год, этот день они отметят в офисе «Авито», где пройдет свадебный банкет.

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