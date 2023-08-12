Бастрыкину доложат о проверке из-за нападения собаки на девочку в Ленобласти

Главе СК доложат о нападении алабая на двухлетнюю девочку в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе и результатах проверки из-за нападении собаки на маленькую девочку в Ленобласти. Напомним, накануне на двухлетнего ребенка напал алабай. Собака сильно подрала малышку. Из-за этого ей в сопровождении родительницы пришлось обратиться в одно из региональных медицинских учреждений.

– 11 августа из поселка Ленинское, расположенного в области, в больницу попала девочка 2021 года рождения. Она получила серьезные раны, – уточнили в пресс-службе российского ведомства.

Ранее spb.kp.ru писала, что ребенок оказался в реанимации. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Среди травм, нанесенных девочке: рваные укушенные раны живота и правой ягодицы. Собака напала на малышку около десяти часов вечера на Лесной улице. Где в этот момент находились взрослые – хозяйка взбесившегося пса или мама ребенка – неизвестно. Тайным остается и то, последовали ли какие-либо действия от владелицы животного. Поскольку сразу после происшествия правоохранителям дверь в квартиру никто не открыл, а телефонные звонки также игнорировались.

Следователи Ленинградской области уже начали проверку из-за произошедшего. Они выясняют обстоятельства и причины произошедшего.