Роспотребнадзор предупредил петербуржцев об опасности заражения лихорадкой в отпуске

Петербуржцев предупредили о рисках заражения опасными инфекциями в отпуске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдых в зарубежных странах может обернуться заражением опасными инфекциями. Например, из Таиланда вместе с сувенирами можно привезти с собой лихорадку денге. Об этом предупреждает Роспотребнадзор Петербурга.

Лихорадку денге можно подцепить не только в Таиланде, но и в Индонезии, Вьетнаме, Индии, Египте, Мексике, Бразилии и ряде других стран. Заражение происходит при укусе комара. У пациентов наблюдается интоксикация, сыпь и боли в мышцах.

А поездка в Индию, Нигерию, Конго, Судан, Гвинею и другие страны может обернуться заражением малярией. Эта инфекция также передается через комариный укус. Заболевшие могут наблюдать у себя лихорадочные приступы.

Еще одним опасным заболеванием является лейшманиоз. Заразиться им можно после укуса москита в Африке, Центральной и Южной Америке, странах ближнего Востока, некоторых частях Азии и Мексики, а также в Средиземноморском регионе. А укус комара в Анголе, Центральной Африканской республике, Бразилии, Колумбии, Пуру и ряде других стран может обернуться заражением желтой лихорадкой.

- Чтобы снизить риск заражения нужно носить закрытую одежду, использовать репелленты и специальные сетки для окон и дверей. А в случае недомогания после возвращения из путешествия нужно немедленно обратиться к врачу, - рекомендовали специалисты.