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Общество12 августа 2023 12:45

Оперштаб по COVID-19 планируют переименовать в Петербурге

В названии вместо «коронавирусная инфекция» будет указано «инфекционных заболеваний»
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге собираются переименовать в инфекционный.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге собираются переименовать в инфекционный.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемию по коронавирусу давно сняли. И заболеваемость уже не такая высокая, как была прежде. Вероятно, именно из-за этого в Петербурге решили переименовать оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса. Власти города предлагают убрать из названия словосочетание «коронавирусной инфекции», заменив его словами «инфекционных заболеваний». Об этом свидетельствует проект постановления Смольного.

- В названии, преамбуле и тексте постановления губернатора Петербурга о создании оперштаба, а также названии и тексте приложения к постановлению слова «коронавирусной инфекции» и «новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить словами «инфекционных заболеваний», - указано в тексте постановления.

В связи с такими изменениями в преамбуле постановления также придется заменить словосочетание «ее возникновения» на «их возникновения».

Сейчас проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.

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