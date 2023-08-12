Оперштаб по COVID-19 планируют переименовать в Петербурге

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге собираются переименовать в инфекционный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемию по коронавирусу давно сняли. И заболеваемость уже не такая высокая, как была прежде. Вероятно, именно из-за этого в Петербурге решили переименовать оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса. Власти города предлагают убрать из названия словосочетание «коронавирусной инфекции», заменив его словами «инфекционных заболеваний». Об этом свидетельствует проект постановления Смольного.

- В названии, преамбуле и тексте постановления губернатора Петербурга о создании оперштаба, а также названии и тексте приложения к постановлению слова «коронавирусной инфекции» и «новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить словами «инфекционных заболеваний», - указано в тексте постановления.

В связи с такими изменениями в преамбуле постановления также придется заменить словосочетание «ее возникновения» на «их возникновения».

Сейчас проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.