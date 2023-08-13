Знойная жара до 29 градусов вернется в Петербург 16 августа

В среду в Петербург придет резкое потепление. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге погода, как и всегда, не отличается особой стабильностью: то дожди с грозой, то знойная жара. На следующей неделе синоптики прогнозируют и то, и другое. В начале недели будет тепло и без осадков, несмотря на воскресную грозу, но к четвергу снова станет пасмурно. Об этом в своем телеграм-канале заявил синоптик Александр Шувалов.

- В понедельник солнечное лето продолжится. Да так, что в среду, когда город попадет на западную периферию гребня высокого давления, температура взлетит до 27-29 градусов, - пообещал специалист.

17 августа, в четверг, теплый праздник завершится, город на Неве охладят дожди с грозами. Но в пятницу с ненастьем можно будет уже попрощаться, небо снова станет синим, а воздух прогреется до 22-24 градусов.

Судя по данным сервиса Gismeteo следующие выходные будут хоть и сухими, но прохладными: до 21 градуса.