«Можно спутать с жимолостью»: В лесах Петербурга и Ленобласти поспела смертельная ягода

В лесах Петербурга и Ленобласти поспел смертельный волчеягодник. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

В лесах Петербурга и Ленобласти поспело одно из самых ядовитых растений в России - волчеягодник или, как его еще называют, волчье лыко. Его легко спутать с жимолостью обыкновенной, так как у обоих растений небольшие ягоды красного цвета. Но только вот волчеягодник очень опасен. Причем не только его плоды, но и листья, стебель и даже цветки. При соприкосновении с ними на коже возникает воспаление, а потом появляются волдыри. А если съесть волчье лыко, то наступит сильное отравление, которое даже может привести к смерти. Об этом предупредил биолог Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре».

- При поедании ягод во рту сначала появляется ощущение сильного жжения, затем отекают сначала губы, а затем и лицо, начинается сильное слюноотделение, появляется охриплость и становится трудно глотать, - отметил биолог.

Немного спустя эти симптомы сменяют сильные головные боли, боль в животе, появляются тошнота, онемение и диарея с кровью. Все это приводит к тому, что человек активно теряет большое количество жидкости, от чего возникают судороги и слабость. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, то отравление приведет к летальному исходу.