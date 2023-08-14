Подумала, что взяли в заложники: В Петербурге девушка очнулась у незнакомца в квартире и от испуга расстреляла дверь

Девушка стреляла в дверь, за которой находились сотрудники полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге женщине потребовалась помощь полицейских, потому что она оказалась заперта в чужой квартире. Все происходило на проспекте Обуховской обороны. Соседи то и дело слышали истошные крики. 24-летняя пострадавшая хотела выбраться на улицу. Но когда на место прибыли сотрудники полиции, она начала вести себя странно.

- Сотрудники разговаривали с девушкой через входную дверь. И в какой-то момент она выстрелила. К счастью, никто не пострадал. А к квартире вскоре пришел мужчина, у которого были ключи. Он открыл дверь, - рассказал источник spb.kp.ru.

Женщина была в алкогольном или наркотическом опьянении – это предстоит выяснить специалистам. По словам пострадавшей, пару дней назад она приняла наркотики и потеряла сознание. А потом очнулась и поняла, что ее заперли.

В шкафу сотрудники правоохранительных органов нашли охотничий карабин «Верпь-12». По предварительной информации, оружие не числится в базе данных. О девушке известно, что она приехала в Петербург из Читы. На нее составили административный протокол.