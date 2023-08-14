Фильм «Одним днем» с петербуржцем Антоном Васильевым в главной роли получил две награды на фестивале «Выборг»

Фильм «Одним днем». Фото: пресс-служба KION.

Картина режиссера Стаса Иванова («Бег улиток», «Немцы», «ЮЗЗЗ») «Одним днем» была представлена в рамках конкурсной программы фестиваля российского кино «Выборг» и удостоилась двух наград: «Особое упоминание жюри за сближение авторского кино со зрительским» и «Победитель голосования кинокритиков «5 звезд». Церемония награждения прошла в Выборге 10 августа.

Фото: пресс-служба KION.

Главный герой мужской мелодрамы «Одним днем» – Семен, который возвращается из Москвы в родной город Буй, в котором не был со времен службы в армии: ушел служить и не вернулся, хотя в городе его ждала девушка Лена. Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернуться домой – и заново пережить события тех далеких лет. Семен ищет выход из кризиса среднего возраста, хочет сбежать из матрицы своей «пластиковой» жизни в столице – и надежду на новую жизнь дарит ему встреча с юной Майей (Елизавета Струнина), дочерью Лены.

Фото: пресс-служба KION.

Роли в фильме исполняют Антон Васильев, Елизавета Струнина, Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Сергей Колесников, Янина Лакоба. Режиссер — Стас Иванов.

Продюсеры — Игорь Мишин, Татьяна Яковенко, Максим Филатов. Креативный продюсер — Наталья Исакова. Ведущие продюсеры - Ирина Щербович-Вечер, Константин Дыдышко. Исполнительный продюсер — Алексей Мацуев. Авторы сценария — Дмитрий Соболев при участии Стаса Иванова. Производством картины «Одним днем» занималась продюсерская кинокомпания «Киномир» и онлайн-кинотеатр KION.

Как пояснили изданию в онлайн-кинотеатре KION, премьера картины запланирована на платформе в этом году, точная дата релиза пока не называется. Но трейлер уже опубликован в Сети.

Фестиваль российского кино «Выборг» — 31-й ежегодный российский национальный фестиваль игровых (полнометражных), документальных и анимационных фильмов, проходящий в городе Выборге Ленинградской области.