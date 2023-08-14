«Зарезала на свидании»: В Ленобласти девушку подозревают в убийстве любовника, с которым она познакомилась тайком от своего парня

Парень пришел на свидание к девушке в ее квартиру. Фото: СОЦСЕТИ

Тело погибшего 24-летнего парня пролежало в квартире в Мурино почти неделю. Все это время его искали близкие, сотрудники полиции и волонтеры. Никто не догадывался, что могло случиться с молодым человеком. А позже выяснилось: свидание с незнакомкой обернулось трагедией. Девушка зарезала любовника. А его труп нашел нынешний возлюбленный подозреваемой. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

Убитого парня неделю искали волонтеры. Фото: Лиза Алерт

- 29-летняя девушка после знакомства с парнем в интернете пригласила его в гости. В итоге нанесла ему ножевые ранения и сбежала. Через неделю в квартиру пришел сожитель девушки и нашел там тело незнакомца, - рассказали в ведомстве.

На место происшествия приехали следователи, криминалисты, эксперты и полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение. Следствие просит суд арестовать ее.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фото: СОЦСЕТИ

Расследование уголовного дела на данный момент продолжается. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.