Велотрасса, «окна в природу» и площадка с собачьей библиотекой: Парк возле Шуваловского карьера облагородят в 2026 году

Для местных карьер давно служит излюбленным местом для отдыха. Фото: vk.com/shuvalovskie_berega

В Приморском районе еще чуть-чуть, и можно будет с комфортом и размахом отдыхать у Шуваловского карьера. Водоем, расположившийся между Парашютной улицей и Орлово-Денисовским проспектом, давно служит точкой притяжения для местных жителей. Но теперь у властей наконец дошли руки до облагораживания его территории.

Как заявил глава Комитета по благоустройству Василий Пониделко, проектно-изыскательские работы по новому парку вошли в планы Смольного на 2024-2025 годы.

- Проектно-изыскательские работы по благоустройству включены в проект адресной программы мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024-2025 годы. Благоустройство территории планируется выполнить в 2026-м после разработки проектной документации и при наличии бюджетного финансирования, - рассказал Пониделко в официальном ответе депутату Марине Шишкиной.

Так предполагается разделить территорию по функциональным зонам: спортивная, детская, для тихого отдыха, для игр с собаками. Фото: КГА

Сама Шишкина, готовясь к нулевым чтениям законопроекта о бюджете Петербурга на будущие три года, попросила Комблаг предусмотреть финансирование Шуваловского карьера. Согласно ее заявке в размере 100 млн рублей.

О превращении дикой заросшей земли в цивилизованную площадку для отдыха говорили еще в прошлом году. В ноябре вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко отмечал, что Комитет по градостроительству и архитектуре объявил долгожданный конкурс по разработке концепции парка, а в декабре заявил, что работы в парке стартуют уже в 2023-2024 году. Облагораживание должно было пройти в рамках известного проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако вопрос откладывался.

Экотропу планируют совместить с арт-галереей под открытым небом. Среди деревьев расставят скульптуры местных мастеров. Фото: КГА

«ОКНО» В ПРИРОДУ

Конкурс на разработку концепции будущего парка завершился в декабре 2022 года. Лучшим жюри признало проект «Шуваловские берега» компании «Удачный проект». Именно на его основе планируется разрабатывать техническое задание по благоустройству. В эскизе объединили тихую и активную зоны отдыха, велотрассу, пешеходные дорожки, площадку для игры с собаками.

По территории у карьера предложили оформить экотропу, приводящую к уютному склону холма с видами на воду. При этом на тропе гостю будут видны не только деревья и кустарники, но и скульптуры местных мастеров из «Деревни Художников». Словом, прогулочная арт-галерея под открытым небом.

Склоны оборудуют горками для зимних забав, а также деревянными островками, на которых можно посидеть и передохнуть. Фото: КГА

Для любителей зеленых пейзажей в парке установят «окна» в природу - квадратные отшлифованные конструкции, кусочек пейзажа в которых выглядит как картина. Или как телепрограмма - в зависимости от погоды и многолюдности в парке. В тему к тихому отдыху придутся маленькие деревянные помосты на склонах, где будет удобно полежать или перекусить. А у воды обещают поставить крытые беседки со столами и скамьями, садовые кресла, качели.

Отдельно порадуются и собачники - для их четвероногих в Шуваловском карьере отведут целую площадку. Там и оборудование для дрессировки, и «библиотека» палочек - ящик, откуда пес сможет выбрать добротную ветку по душе, и интересные сухие фонтаны. Для собак оборудуют также песочницу для нужд, фотозону, холмики и норки.

Собачья площадка может стать настоящей отдушиной для владельцев четвероногих - по городу таких оборудованных и интересных площадок довольно мало. Фото: КГА

А ЧТО ЕЩЕ?

Зоны для фотосессий.

Велодорожки с резиновым покрытием.

Велотрассы для взрослых и детей с лабиринтами.

Горки на склонах для зимних забав.

Детская площадка.