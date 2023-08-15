Выплаты, компенсации и льготы: В Ленинградской области расширяют меры соцподдержки участников СВО

О по поддержке бойцов и их семей рассказал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Фото: сайт ER.ru.

Сегодня в России развернута масштабная кампания помощи бойцам СВО и их семьям. Особенно активная работа кипит в Ленинградской области, где правительство и местные жители уже многие месяцы трудятся, не покладая рук.

- Меры соцподдержки систематически расширяются, - отметила врио руководителя Региональной общественной приемной Председателя «ЕР» Дмитрия Медведева Людмила Нещадим. - Прежде всего, это денежные выплаты из областного бюджета - единовременные и ежемесячные. Материальную помощь получают мобилизованные, добровольцы и те, кто поступил на военную службу по контракту в именные дивизионы «Невский» и «Ладожский». При ранении, военнослужащим выплачивают от 500 тысяч до 1 млн рублей. Ветеранам и инвалидам боевых действий назначаются ежемесячные выплаты.

Кроме того, в Ленобласти действует целый комплекс региональных мер поддержки семей военнослужащих. Среди них: компенсация половины квартплаты, стипендия студентам, внеочередные места в детских садах и учреждениях среднего специального образования, льготные путевки в детские лагеря, бесплатное питание для школьников и многое другое.

Напомним, что в 2022 году президент Владимир Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО, которую возглавил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

- За последние полгода организация отработала 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей, - сказал Андрей Турчак. - Решили много частных проблем - от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск.

Отчет о промежуточных итогах деятельности рабочей группы были направлены президенту в шестом докладе.