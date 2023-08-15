Дротик в виде змеи и медный топорик: Ученые Эрмитажа нашли древние предметы на раскопках в Сертейской долине

Уникальные древние вещи нашли ученые Эрмитажа на раскопках в Смоленской области. Фото: vk.com/hermitage_museum

Ученые Государственного Эрмитажа проводят лето за раскопками. В поисках древних вещей они отправились в Сертейскую долину, которая находится в Смоленской области. И уже нашли первые уникальные вещи. Так, на памятнике Сертея II в слоях пятого и четвертых тысячелетий до нашей эры нашли древко дротика в виде змеи. Специалисты отмечают, что подобные предметы еще не находили отечественные археологи.

- Мастеру удалось сымитировать чешую и движения змеи. Туловище имеет боковые нарезки, а на окончании древка выполнена голова с открытым ртом и выжженными черными глазами. В открытый рот раньше вставлялся наконечник, - передает пресс-служба Эрмитажа.

Ученые также нашли медное тесло - это такой небольшой топорик. Уникальность этого артефакта в том, что ранее археологи, исследующие поселенческие памятник третьего тысячелетия до нашей эры, не находили изделия из меди.

Вместе с деревянной ручкой этот наконечник образовал небольшой топорик. Фото: vk.com/hermitage_museum

Помимо прочего, специалисты обнаружили зуб домашней лошади, фрагмент рогового гарпуна, остатки человеческого черепа, деревянный наконечник стрелы и части большого деревянного сосуда.

- По мнению ученых, находки свидетельствуют об активной торговле между носителями культур каменного века лесной зоны и энеолита Центральной и Юго-Восточной Европы. Прежде считалось, что два этих мира существовали независимо друг от друга, - добавили в пресс-службе.