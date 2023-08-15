Стартовавший в Петербурге проект «Путешествуй по России» при участии Сбера финишировал в Крыму. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В Крыму в эти выходные завершился проект с участием Сбера «Путешествуй по России». В нём приняли участие 20 журналистов из федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов России.

Менее чем за неделю они преодолели путь в 3600 км. За это время журналисты ИА ТАСС, Рамблер,«Мойка 78», «Муз-ТВ», Snob, StarHit и «Москва 24», а также тревел-блогеры посетили десятки мест для семейного отдыха, уникальные офисы Сбера и протестировали работу безналичных платежных сервисов SberPay.

Презентация проекта «Путешествуй по России» состоялась в июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума на территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор курорта MriyaResort& SPA Самвел Саруханян.

А сам проект стартовал 5 августа в центре Санкт-Петербурга, где участников познакомили с историей возникновения первых сберегательных касс в России и роли династии Ольденбургских в наследии страны. В Москве одной из ключевых точек маршрута стала штаб-квартира Сбера на Кутузовском проспекте. В Липецкой области увидели, как дышит огнем знаменитый Змей Горыныч на «Кудыкиной горе». В Воронежской области участники не только посетили Дворцовый комплекс Ольденбургских и парк детского и семейного отдыха НЕЛЖА.РУ, но и познакомились с ведущими ресторанными комплексами региона. А уже в Ростовской их встретили в одном из самых красивых ландшафтных парков России «Лога».

Проект «Путешествуй по России» состоялся благодаря ряду партнерских интеграций. Автомобильный маркетплейс FRESH предоставил автомобили, на которых участники отправились из Северной столицы в Крым. Финальной точкой поездки стал курорт премиум-класса MriyaResort& SPA, который также выступил партнёром проекта.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Нам очень приятно, что команда блогеров и журналистов высоко оценила главные смыслы этого мероприятия. Ребята смогли познакомиться с огромным количеством исторических мест, а также работой Сбера в разных городах страны. И самое главное – проект показал, что наш отечественный автотуризм имеет отличные перспективы для развития. Поддержка таких замечательных историй возможна в будущем по другим территориями нашей страны. В центре Сибири, на Горном Алтае мы запустили всесезонный курорт Манжерок. В будущем было бы интересно посмотреть нашу страну, проехать больше километров, познакомиться с большим количеством достопримечательностей. Я могу с полной уверенностью всем рекомендовать: путешествуйте по России, путешествуйте со Сбером!»

Следить за поездкой представителей медиасферы можно было на ресурсе генерального информационного партнёра – Рамблер. В каждом регионе участникам проекта задавали вопросы по экскурсионным программам, а в конце пути на основе их ответов нейросетьKandinsky 2.2 сгенерировала арт-композицию по мотивам их поездки. Реклама.