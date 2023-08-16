И для учебы, и для жизни: как выбрать квартиру для студента и на чем можно сэкономить

Как выбрать квартиру для студента и на чем можно сэкономить. Рендер: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».

Приемная кампания в вузы Петербурга вот-вот закончится и в сентябре новый учебный год начнут более 140 тысяч человек. Многие приедут учиться в Северную столицу из других городов и регионов, а значит им нужно будет где-то жить. Снять квартиру для студента бывает непросто - не каждый собственник рад таким жильцам, общежития тоже доступны не всем. Поэтому в конце августа спрос на покупку жилья для студентов увеличивается. Вместе с экспертами «Петербургской Недвижимости» (холдинг Setl Group) собрали несколько полезных рекомендаций для родителей детей, поступающих (или уже поступивших) в вузы.

КОМПАКТНО И УДОБНО

Чаще всего для студентов выбирают компактные и эргономичные варианты — студии или однокомнатные квартиры небольшого метража с уже готовой отделкой, комплектом мебели и техники. Это позволяет не тратить время на ремонт и ускорить переезд. Пока живешь один, тесно в небольшой квартире точно не будет. Даже для пары такие варианты вполне подходят. Ну а когда появится желание создать семью, эту квартиру можно продать и купить жилье побольше.

ХОРОШИЙ РАЙОН

Серьезно нужно отнестись к выбору района, в котором будет жить студент. Важно, чтобы в квартале ходил общественный транспорт, а до ближайшей станции метро должно быть удобно добираться. Сейчас наиболее популярными «студенческими» локациями считаются территории, прилегающие к Петербургу — Мурино, Бугры и Новое Девяткино, а также жилые комплексы, расположенные в Новосергиево — на стыке Красносельского и Петродворцового районов города. Если говорить об объектах Setl Group, то самыми популярными у покупателей студенческого жилья стали жилые комплексы «Солнечный город. Резиденции», Pulse Premier, «Дворцовый фасад», «Панорама парк Сосновка» и «Стрижи в Невском-2».

ЖК Pulse Premier. Рендер: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».

ЦЕНА И ПЛАТЕЖ

Не секрет, что большинство квартир сегодня покупается в ипотеку. А это значит, что внимание при выборе недвижимости нужно обращать не только на стоимость квадратного метра, но и на размер ежемесячного платежа.

- Выбор квартиры для студента определяет не только локация, важную роль по-прежнему играет цена. Такая недвижимость должна быть доступной, чаще всего в пределах от 3,75 до 7 млн рублей. В данный момент девелоперы и банки предлагают выгодные условия покупки, которые позволяют получить комфортные ежемесячные платежи и уменьшить финансовую нагрузку на покупателя, - отметила директор по развитию «Петербургской Недвижимости» Ольга Кобякова.

ЖК «Солнечный город. Резиденции». Фото: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».

Приведем пример: семья с накоплениями, в которой ребенок уже поступил в вуз, планирует приобрести недвижимость в готовом доме. Рассматривает варианты на перспективу, так, чтобы после окончания обучения в данной локации было удобно жить или выгодно сдавать квартиру в аренду. Для этой цели подойдет готовая студия в малоэтажном жилом комплексе «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе за 4,4 млн рублей. При первоначальном взносе в 2 млн рублей, ежемесячные платежи составят около 25 000 рублей.

Если покупать эргономичную студию в жилом комплексе высокого комфорт-класса «Стрижи в Невском-2», потребуется 7,35 млн рублей. Первоначальный взнос составит 2 млн рублей, а ежемесячный платеж в рамках программы с господдержкой со ставкой 6,7% будет равен 34 522 рублям. При этом комплекс всего в 10 минутах ходьбы от метро «Ломоносовская».

ЖК «Стрижи в Невском-2». Рендер: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».

ВЫГОДНАЯ ИПОТЕЧНАЯ ПРОГРАММА

Сегодня покупатели жилья могут воспользоваться специальными ипотечными продуктами, наиболее востребованные из них — траншевая ипотека, ипотека в рассрочку и эскроу-дисконт. Все эти программы позволяют снизить размер ипотечного платежа или ставку по кредиту на период строительства дома. Вот еще один конкретный пример: если будущий студент еще учится в старших классах, но уже решил, что будет поступать в один из вузов Петербурга, его семья может рассмотреть варианты квартир в строящихся домах. В малоэтажном ЖК Univer Сity представлена студия площадью 22 кв. метра за 4,3 млн рублей.

ЖК Univer Сity. Рендер: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».

При первоначальном взносе в миллион рублей и в соответствии с условиями траншевой ипотеки платеж до конца марта 2025 года составит 11 764 рубля, а на оставшийся срок сохранится на комфортном уровне - в рамках программы с господдержкой по ставке 7,7% — 23 697 рублей. При этом комплекс находится в уютном и спокойном Пушкинском районе и будет полностью обеспечен всей необходимой инфраструктурой для учебы и жизни.

Еще один вариант: студия в ЖК Pulse Premier в Невском районе за 5,75 млн рублей. Комплекс точно понравится молодежи, потому что сочетает в себе современный подход к строительству и передовые технологии. При покупке в нем жилья доступно оформление ипотечной программы с эскроу-дисконтом от банка ВТБ. При первоначальном взносе в миллион рублей, ставка по программе с господдержкой составит 6,1%, а ежемесячные платежи — 28 785 рублей.

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