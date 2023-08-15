МЧС предупредило об аномальной жаре в Петербурге 16 августа

Пляжи города вновь переполнятся отдыхающими из-за знойной жары. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге в среду, 16 августа, ожидается сильная жара. Ранее синоптик Михаил Леус сообщал, что воздух прогреется до 27-29 градусов, но по некоторым данным может быть даже жарче. Есть вероятность, что пляжи города снова переполнятся отдыхающими, а Северная столица вновь превратится в Сочи или Геленджик. Специалисты МЧС попросили жителей города соблюдать правила безопасности, чтобы не перегреться на солнышке.

- Старайтесь меньше бывать на улице и не нагружать себя физическими нагрузками, одежда должна быть легкой и светлой, головной убор обязателен, используйте солнцезащитный крем, рекомендуется пить больше жидкости, - посоветовали в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

По словам специалистов, жаркая погода способна негативно повлиять, в первую очередь, на пенсионеров и детей. Из-за духоты могут обостриться хронические заболевания.

Напомним, жара придет в Петербург ненадолго, всего на один день. Уже в четверг, 17 августа, температура воздуха опустится до 24 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.