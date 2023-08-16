Завернули в мусорный пакет: Новорожденного малыша нашли в кустах в садоводстве под Петербургом

Новорожденного мальчика нашли в мусорном пакете в садоводстве под Петербургом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нерадивая мать решила избавиться от своего новорожденного сына жутким образом. Поместила его в мусорный пакет и выкинула в кусты в садоводстве «Металлург» в Ленобласти. Неизвестно сколько ребенок там пролежал, но днем 15 августа пищащий пакет привлек внимание случайного пешехода. Женщина позвонила в экстренные службы и мальчика увезли в больницу. Врачи оценили состояние малыша как удовлетворительное. Об этом сообщил spb.kp.ru источник.

- В больницу доставили живого новорожденного мальчика. Сейчас правоохранители ищут мать, - рассказал собеседник издания.

Теперь расследованием этого дела займутся в следственном комитете. Также правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что это не первый случай, когда младенца находят в мусорном пакете. Так, в 2021 году мертвого грудничка нашли у мусорного контейнера в Петербурге. Экспертиза показала, что новорожденный умер от травмы при родах. А в 2022 году москвичка родила сына в Петербурге и оставила его в пакете посреди автостоянки. Малыш остался жив, но получил переохлаждение.

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