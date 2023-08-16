За заслуги перед Россией Владимир Путин наградил первого проректора СПбГУП Ларису Пасешникову орденом Почета

Лариса Пасешникова. Фото: пресс-служба СПбГУП.

8 августа президент Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

За выдающиеся заслуги отмечена первый проректор знаменитого Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), Почетный профессор Университета, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования Лариса Пасешникова. Орден Почета – одна из высших и самых статусных государственных наград Российской Федерации, вручаемая за высокие достижения перед страной и обществом. Лариса Пасешникова получила его за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

- Лариса Алексеевна – выдающийся деятель сферы высшего образования, - сказал ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. – Как первый проректор она занимается самыми важными вопросами и направлениями работы вуза. Ее усилиями научная, учебная, методическая, международная работа вуза, совершенствование материальной базы, координация общественной жизни в СПбГУП, поддержание традиций и многое другое образуют систему, в которой все сферы жизни гармонично сочетаются друг с другом. В результате за сравнительно небольшой срок (4-6 лет учебы) нам удается оказать огромное позитивное влияние на студентов. Становление личности, воспитание студента происходит весьма эффективно. Отсюда и стопроцентное трудоустройство последние 20 лет.

Лариса Пасешникова с отличием окончила юридический факультет СПбГУП в 1996 году и приступила к работе в вузе. Личные качества и большой талант помогли ей стать первым проректором Университета в 2004 году. Вот уже 27 лет она успешно ведет научно-педагогическую деятельность, координирует и направляет учебную и воспитательную деятельность на всех факультетах, а также административно-хозяйственную работу Университета.