Около 1,5 тысячи заявок поступило со всей России на конкурс «Талисман Десятилетия науки и технологий»

Для участия в конкурсе «Талисман Десятилетия науки и технологий» поступило 1 493 идеи. Фото: предоставлено организаторами

В России завершился прием заявок на конкурс «Талисман Десятилетия науки и технологий». Со всей страны для участия в конкурсе поступило 1 493 идеи Талисманов.

Изображения, поданные на конкурс, теперь пройдут серию отборов. Работа победителя станет официальным Талисманом Десятилетия науки и технологий в России и будет представлена на III Конгрессе молодых ученых в «Сириусе».

«Конкурс идей талисмана Десятилетия объединил самых разных людей и помог выяснить, с какими образами чаще всего ассоциируется наука. Свои работы прислали почти 1,5 тысячи человек из 82 регионов России. Среди участников есть и дошкольники, и ученые, и профессиональные дизайнеры. Больше всего заявок поступило от студентов (521) и школьников (500), возраст самого старшего участника – 84 года. Заявки приходили даже коллективно от школ и детских садов», – прокомментировал сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Чаще всего участники конкурса предлагали сделать талисманом Десятилетия науки и технологий изображения атома, роботов, котов, ученых, сов, морских животных и медведей. Наибольшее количество заявок подали жители Республики Крым, Республики Татарстан, Челябинской области, Оренбургской области, Ханты-Мансийского автономного округа. Также в число регионов-лидеров по количеству заявок вошли Москва, Республика Тыва, Новосибирская область, Ростовская область, Санкт-Петербург.

Конкурс на определение Талисмана Десятилетия науки и технологий проводился с 23 июня 2023 г. Предложить свой вариант талисмана и принять участие в конкурсе мог любой желающий. Для этого необходимо было нарисовать персонажа, природное научное явление, животное или иной одушевленный символ, который, по мнению автора, мог бы стать талисманом Десятилетия науки и технологий в России, написать рассказ о нем и загрузить на страницу конкурса талисман.наука.рфи чат-бот. Принять участие в конкурсе могли как дети, так и взрослые. Конкурсные работы можно быловыполнить в любой технике и жанре. Работы, в которых изображались герои, созданные другими авторами ранее, к участиюне допускались.

Далее, с1 по 31 августа, волонтеры из числа студентов профильных вузов проверят Талисманы на соответствие правилам конкурса, а Экспертный советдаст итоговую оценку, по итогам которой будет определен шорт-лист из 40 работ.В состав Экспертного совета входят профессионалы из арт-сферы, из медиасферы, известные люди из числа актеров и ученых, в том числе вице-президент РАН, академик РАН Степан Калмыков, писатель, публицист, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, автор и ведущий научно-популярных программ на телеканале НТВ Сергей Малоземов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций ПАО «Сбербанк» Альберт Ефимов, океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчиев, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский и другие.

С 6 по 15 сентября талисманы, отобранные Экспертным советом, будут доступны для открытого онлайн-голосования на странице конкурса. 5 лучших работ будут представлены членам Координационного комитета Десятилетия науки и технологий для голосования за талисман-победитель.

Презентация талисмана-победителя пройдет в рамках III Конгресса молодых ученых в «Сириусе». Финалисты конкурса получат дипломы и сувениры, победитель конкурса сможет посетить Конгресс молодых ученых, а его работа станет официальным Талисманом Десятилетия науки и технологий в России.

Всю подробную информацию о конкурсе можно узнать на странице талисман.наука.рфи на официальном сайте Десятилетии науки и технологий наука.рф.

СПРАВКА "КП"

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Оно включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Основные цели Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки.

Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты». Более подробная информация – на сайте наука.рф.