Петербург и Ленобласть вошли в тройку регионов России с самыми аккуратными водителями

Водители Петербурга и Ленобласти оказались одними из самых аккуратных в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водители Петербурга разместились на втором месте в рейтинге самых безаварийных автомобилистов. 41% владельцев машин не становились виновниками ДТП в последние 10 лет. А автовладельцы Ленобласти заняли почетную «бронзу» с показателем в 39%. Такие данные приводят аналитики Российского союза автостраховщиков (РСА) после подсчета доли водителей, которые имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО.

Обогнали петербургских автомобилистов только москвичи. В столице оказалось 45% аккуратных водителей. А Московская область разделила второе место с Петербургом. Также меньше всего аварий устраивали автовладельцы из Новосибирской области – 37%.

А вот меньше всего безаварийных водителей насчитали в республиках Тыва (5,3%), Ингушетия (4,9%), Дагестан (3,6%) и Чеченской республике (2,6%).

- В среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ (показатель безаварийного вождения) составила 29,4%. Это означает, что почти треть всех автомобилистов много лет подряд не попадает в ДТП, - отметил президент РСА Евгений Уфимцев.