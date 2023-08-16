Петербург стал лидером у туристов по коротким и продолжительным поездкам

Чаще всего туристы приезжают в Петербург на 3-4 дня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители других регионов все чаще выбирают Петербург для своих путешествий. В августе город на Неве стал лидером и по длинным, и по коротким каникулам, которые проводят здесь туристы. И там, и там – Северная столица вошла в топ-3. Короткими считаются трехдневные поездки, а длинными – дольше 10 дней. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Смольного.

- У каждого варианта есть свои плюсы. Продолжительная поездка – это возможность узнать город на Неве без спешки, погрузиться в его неповторимую атмосферу и почувствовать себя петербуржцем. Двух-трехдневный визит – отличная "перезагрузка", популярный формат для жителей крупных городов, - отметил председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Но все-таки короткие путешествия все равно остаются самыми популярными у гостей Петербурга. Каждая третья поездка длится три-четыре дня. 18% от всего количества туристов – задерживаются в городе на Неве на 5-8 дней. И только 10% приезжают в Северную столицу на 10 дней и больше. Иногда жители других регионов могут задержаться в Петербурге, несмотря на конец отпуска. Такой вариант подходит тем, кто работает удаленно. Данные приводит «Турбометр Санкт-Петербург».