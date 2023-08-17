Выбор больше, цены ниже: новое жилье эксперты советуют искать в Ленобласти

Мурино, Ленинградская область. Фото: Shutterstock

Все в нашем мире развивается циклично, и рынок недвижимости — не исключение. В 2010-х годах началось активное освоение территорий на границе Петербурга и Ленобласти — там выросли большие жилые микрорайоны, такие как Кудрово, Мурино, Девяткино. Спустя несколько лет застройщики снова потянулись в Петербург: кто-то осваивал серый пояс Северной столицы, кто-то занимался точечной застройкой. И вот очередной виток — свободных участков для строительства в городской черте почти не осталось, и строители опять начали присматриваться к пригородам. Вместе с экспертами разбираемся, в каких районах Ленобласти строится больше всего нового жилья, сколько оно стоит и на каких условиях выгоднее покупать новую квартиру.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТЬ

Чуть больше года назад большинство новых проектов (или очередей уже существующих) стартовало в Петербурге, но со второго полугодия 2023 года застройщики начали активно выводить на рынок проекты в Ленобласти. Сейчас объемы предложения в Санкт-Петербурге и области практически сравнялись. Больше всего новых домов строится во Всеволожском районе, за ним идет Ломоносовский. В черте Петербурга по вводу новостроек лидируют Выборгский и Пушкинский районы.

Область сейчас привлекает не только застройщиков, но и покупателей — по вполне понятным причинам: по данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга в 2023 году — 235 тысяч рублей, а в Ленобласти — 148 тыс. рублей.

– То есть средний чек покупки жилья примерно на 40% меньше, чем в административных границах Санкт-Петербурга. Можно сказать, что люди «голосуют рублем». Среди очевидных плюсов области — экологические условия, пешая доступность полноценной инфраструктуры, удобные выезды на ключевые магистрали и так далее. Полагаю, тенденция смещения спроса в пригородные зоны Ленинградской области является долгосрочной, – считает коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова.

Ленинградская область, Ломоносовский район, ЖК «Квартал Лаголово». Фото: Домклик

ИПОТЕКА — ДВИГАТЕЛЬ ПОКУПОК

Из Петербурга в Ленобласть смещается не только предложение, но и спрос. Покупатели жилья хотят сэкономить за счёт изменения локации. Да и ипотека на территории Ленобласти за счёт меньшей стоимости жилья обходится дешевле. Поэтому объемы выдачи ипотечных кредитов в Ленобласти растут быстрее, чем в Петербурге. По данным сервиса Домклик, в Ленобласти прирост по итогам второго квартала 2023 года, в сравнении с тем же периодом 2022-го, составил 7,3%, тогда как в Петербурге — всего 3,2%. Впрочем, ипотека в России вообще идет на рекорд.

В Центробанке считают, что объём выдачи ипотеки на покупку жилья в России в 2023 году может обновить исторический максимум (и статистика Сбера подтверждает это каждый месяц) — и все это несмотря на увеличение процентных ставок и повышения ключевой ставки.

Популярность Ленобласти у покупателей жилья растет и за счёт того, что на территории региона можно построить свой дом, в том числе с помощью льготных программ ипотеки — «Господдержки», «Семейной», даже «IT». А жить на природе хотят все больше россиян, статистика это подтверждает. К примеру, доля сделок по ипотеке на ИЖС в общем объёме выдач Сбера в июле превысила 10%, в то время как во втором полугодии 2022 года этот показатель составлял 4–5%. В июле Сбер выдал более 9 тыс. кредитов на 39,5 млрд рублей — по данным Домклик, это максимум за всё время действия программы.

Ленинградская область, Всеволожский, Бугровское сельское поселение. Фото: Домклик

ВЫБИРАТЬ С УМОМ

На рынке недвижимости Петербурга и Ленобласти усилился и еще один тренд — малоэтажки. По данным аналитиков, каждая пятая выведенная в продажу квартира в 2023 году предлагается покупателю в средне- и малоэтажных комплексах. Больше всего такого жилья строится в южных пригородах Петербурга. Высок интерес у покупателей и к частным домам, в том числе и благодаря возможности купить такое жилье в ипотеку, как базовую, так и льготную.

Вместе с тем эксперты предупреждают: перед тем, как переезжать жить за город, нужно хорошенько подумать и все оценить.

– Сегодня стоимость городской квартиры сопоставима с ценой загородного жилья, при этом простора и удобства в своем доме — в разы больше. Однако надо понимать, что жизнь за городом имеет свои особенности, которые нужно учитывать, – предупреждает президент НП «Гильдия строителей» Александр Пудиков. – Пандемия привела к росту спроса на загородные дома и участки: уйдя на удаленку и переехав за город, многие поняли, что такая жизнь намного экономнее — не нужно тратить деньги на дорогу до работы и обратно, бизнес-ланчи в кафе и ресторанах. Но есть и другой тренд: на вторичный рынок выходит много участков, которые были куплены во время пандемии, но покупатели со временем осознали, сколько сил и средств нужно вложить в стройку. Тем более себестоимость загородного строительства растет, стройматериалы дорожают, а вот зарабатывать больше люди не стали.

Кстати, реалистично представить стоимость строительства коттеджа своей мечты можно с помощью сервиса Домклик: здесь, в специальном разделе, собрали готовые проекты загородных домов от проверенных подрядчиков — можно и присмотреться, и прицениться, и выбрать компанию.

Фото: Shutterstock

ВМЕСТО ВЫВОДА

Сейчас на проекты в Ленобласти приходится около трети всего объёма предложения и спроса. Но далеко не каждый проект на границе города и области становится популярным. В лидерах те районы, где хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура и есть возможность построить удобный маршрут до места работы или учебы. И хотя в пригороде инфраструктура пока развита не так хорошо, как хотелось бы, многие территории за чертой Петербурга активно развиваются и, в отличие от ситуации 10-летней давности, уже мало чем уступают городским проектам, а в чем-то и превосходят их. Это становится возможным благодаря развитию проектов комплексного освоения территории. Так что, выбирая жилье, имеет смысл ориентироваться не только территориально — город или область, а смотреть на качество проекта.

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