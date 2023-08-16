Должники ООО «Петербургтеплоэнерго» могут оплатить пени во внесудебном порядке. Фото: ООО «Петербургтеплоэнерго».

ООО «Петербургтеплоэнерго» активизирует работу по предъявлению пеней должникам во внесудебном порядке. За июль 2023 года имеющим задолженность потребителям начислено пени в размере 11,8 млн рублей. Квитанцию должника в июле получили около 23 тыс. потребителей, из них порядка 20 тыс. – физические лица. Все они могут погасить образовавшуюся задолженность вместе с начисленными пенями во внесудебном порядке. Это позволит избежать дополнительных расходов, которые могут возникнуть в случае обращения компании-поставщика в суд.

Согласно Жилищному кодексу РФ плату за коммунальные услуги необходимо вносить ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. В случае несвоевременной оплаты начисляется штраф за просрочку платежа-пени. Рассчитываются пени, исходя из ставки рефинансирования Центробанка РФ. Для населения размер пени составляет 1/300 – 1/130 ставки.

«Пени начисляются на сумму неоплаченной задолженности за весь период её наличия. В случае неоплаты указанной в квитанции задолженности за коммунальные услуги и пени к ранее начисленным санкциям будет прибавлена сумма пеней за новый период просрочки.Если оплата проведена в срок, но частично, пени будут начислены на оставшуюся сумму задолженности», - поясняет заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго» по сбыту Светлана Лапина.

Если потребитель не погашает задолженность добровольно, теплоснабжающая компания взыскивает просроченные платежи в судебном порядке. В этом случае потребитель несет более серьезные материальные издержки, так как по решению суда должен оплатить не только основной долг и пени, но и все судебные расходы.

С начала года более 8 тыс. исков направлено ООО «Петербургтеплоэнерго» в суды для взыскания задолженности с потребителей-физических лиц на общую сумму более 200 млн рублей. Пени за просрочку платежа, предъявленные к взысканию, превысили 58 млн рублей.

В случае прекращения оплаты потребленной тепловой энергии в срок потребитель может лишиться не только денежных средств, но и части имущества. Это происходит, когда исполнительные листы получают судебные приставы, которые могут обратить взыскания на все имеющиеся у должника счета, наложить запреты на регистрационные действия в отношении транспорта и недвижимости, ограничить на выезд из РФ. Например, с начала года судебными приставами совместно с сотрудниками «Петербургтеплоэнерго» было осуществлено 15 совместных рейдов к должникам по всем регионам присутствия компании (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Карелия). По результатам выездов была актуализирована информация о собственности должников, переданы извещения о задолженности и требования о явке в отдел ССП. Неплательщикам даны разъяснения о порядке погашения задолженности и основаниях для взыскания исполнительского сбора.

Крайних мер можно избежать, если вовремя оплачивать поставленную компанией тепловую энергию, а в случае образования задолженности не уклоняться от взаимодействия с поставщиком коммунального ресурса.

«Петербургтеплоэнерго» готово идти навстречу потребителям, накопившим задолженность, и заключать соглашения о рассрочке платежа. Заявления о предоставлении рассрочки на оплату задолженности вместе можно направить:

по почте, адрес: 200961, Санкт-Петербург, ВОХ 1305

по электронной почте: office@ptenergo.ru

Подробная информация о получении рассрочки размещена на сайте компании в разделе «Клиентам», «Часто задаваемые вопросы».