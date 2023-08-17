Восемь человек пострадали в пьяном лобовом ДТП на трассе в Ленобласти

Виновником аварии стал пьяный водитель. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В Ленобласти поздно вечером произошло страшное ДТП на трассе из Лодейного Поля в Чудово. В аварии пострадали восемь человек. 18-летний водитель «ВАЗ 2110» в пьяном состоянии не справился с управлением и влетел в машину Honda CR-V, за рулем которого находился 41-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП водитель автомобиля Honda CR-V, его 41-летняя жена, 13-летний сын, и 66-летняя женщина - пассажир в удовлетворительном состоянии госпитализированы, - говорится в сообщении ведомства.

16-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Пьяный водитель и его пассажиры пострадали сильнее. Парня госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В таком же состоянии в больницу привезли подростков 14 и 16 лет. А другая 16-летняя девочка получила тяжелые травмы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.