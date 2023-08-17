Из Петербурга в Анапу на машине: На трассах проблемы с едой и туалетами

Добрать от Петербурга до Анапы на машине в два раза быстрее, чем на поезде.

В Анапу Дмитрий отправился не впервые. Кроме 20-летней дочери, с ним едет и ее друг, который хорошо водит машину и временами заменяет Дмитрия за рулем.

- Дело не в деньгах, для меня это не способ сэкономить на дороге, - улыбается он. - Это особый вид путешествия, в котором можно в любой момент остановиться, рассмотреть, сфотографировать, а то и видеосюжет записать. Захотела дочь в поле подсолнухов фотосессию запилить - пожалуйста. Приглянулись придорожное кафе или милый пейзаж для пикника - все в твоих руках! Автомобиль - это свобода!

К морю вместе с Дмитрием поехала и его дочь.

БЫСТРЕЕ, ДОРОЖЕ, РОМАНТИЧНЕЕ

Сэкономить кровно заработанные рублики, путешествуя до Анапы на машине, не получится.

- 12 000 рублей на бензин, 5991 - на платные дороги, еще 5200 - ночлег на троих по пути в гостевом доме с ужином и завтраком, - подсчитывает он.

Путешествие в одну сторону водителю обошлось в 23 200 рублей. Пересчитываем поездку на троих по тарифу плацкарта железной дороги и получаем 16 200 рублей. Выходит, на машине путешествовать дороже, да и часть дороги оставляет желать лучшего.

- В Ростове-на-Дону безобразные дороги, а вот в Краснодарском крае - шикарные, - рассказывает бывалый путешественник. - На дороге в обходе Славянска мы наблюдали строительство новых развязок и пару часов простояли в пробке. Что касается времени, за которое можно преодолеть расстояние от Санкт-Петербурга до Анапы, то несомненным лидером, даже с остановкой на ночлег и отдыхом в пробках, оказывается автомобиль: 26 часов на машине против 43 часов на поезде.

Впрочем, для автомобилиста главное - сам путь.

Дмитрий любит путешествовать на авто, говорит, что это - свобода! Где захотел, там и остановился.

РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ «ПО ПОНЯТИЯМ»

- В этом году к морю мчат машины с номерами регионов всей России, чего раньше не было, - делится наблюдениями Дмитрий. И водителя из Петербурга по культуре поведения видно сразу. Чем южнее, тем более хамоватый стиль вождения. Причем они даже не догадываются, что их поведение хамоватое. Просто они так видят мир. Включение указателя поворота - грандиозная редкость. На перекрестке в Витязево народ вообще разъезжается «по понятиям» - кто кому уступит!

Другое дело, если через трассу вышагивает утка с утятами. Тут она в приоритете у всех водителей:

- Все тормозят и уступают дорогу!

НЕДОРОГО И НЕВКУСНО

Любителей вкусно поесть придорожные кафе, вероятнее всего, не обрадуют.

- Очень много по трассе всяких зазывалочек «на покушать» и «остановиться только здесь и только у нас», - делится наблюдениями Дмитрий. - Есть места, где шаверма и мясо на гриле, но в основном все обедают в столовках на трассе у заправок. Обед из трех блюд в такой придорожной забегаловке обойдется рублей в 300, дешево, конечно, но на вкус так себе!

Дыни вдоль трасс можно купить по 50-70 рублей, арбузы - по 35.

Способ уберечь себя от разочарования есть.

- Мы ужинали и обедали в местах наших длительных остановок - в Ростове и Краснодаре, - рассказывает автоэксперт. - Одна деталь: хотите, чтобы в гостинице оставили ужин, - предупредите их об этом заранее. Тогда будет чуть дороже, чем по пути, но однозначно свежее и вкуснее.

Но если вы сыты и бак вашей машины полон, заезжать на заправки однозначно стоит - приличные туалеты только там!

- Все остальные по пути убогие. Это серьезнейшая проблема, - вздыхает Дмитрий.

АВТОПУТЕШЕСТВИЕ - БОЛЬШОЙ ШОПИНГ

Самый ходовой товар на юге, кроме, конечно, фруктов, - сувениры и пляжные принадлежности.

- Ты еще до моря не доехал, а уже можешь купить все это дешевле, и багажник наполняется околоморскими сувенирами, - разводит руками водитель. - Тут и зонтики, и кепки всех мастей, и белые балахоны с капюшонами. Кстати, последние в тренде. Что касается пляжей, то в этом году, по словам Дмитрия, на них очень популярны палатки, которые потеснили привычные зонтики.

ПОЧЕМ ВИТАМИНЧИКИ?

- Дыни по 50-70 рублей, арбузы - 35, огурцы - 70, виноград - 250, помидоры - 120- 150. Не сравнивайте с теми, что продаются у нас: они огромные, мясистые и очень сладкие, - делится Дмитрий. - А еще здесь можно канистру масла прихватить. Очень ароматное! 5 литров - 900 рублей. Кажется дороговато - всегда можно поторговаться. Место для жилья тоже можно найти на любой кошелек. Несмотря на то что турпоток хлынул на внутренние пляжи, недостатка в местах для ночлега нет. Хочешь за дорого - много гостиниц с бассейном, всеми удобствами и шведским столом, хочешь подешевле - добро пожало вать в частный сектор.

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ

Пока Интернет на трассе М-4 оставляет желать лучшего. - Это к вопросу об электронном документообороте, - отмечает водитель. - Как сотрудник ДПС может проверить наличие электронного документа? Да никак. Связи либо нет, либо плохая. Так что с электронным документооборотом большие проблемы!

До моря путешественники благополучно добрались и даже видели гигантских медуз.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

КАК ПОДГОТОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В ДОЛГОЙ ДОРОГЕ

Инструктор автошколы «Дилижанс» Руслан ИПАТОВ:

1. За месяц до поездки пройдите диагностику в автосервисе. Если будут выявлены неисправности, вы успеете их устранить еще до путешествия

2. Если хотите самостоятельно проверить состояние автомобиля, обратите внимание на:

- уровень масла в двигателе

- уровень жидкости в системе охлаждения

- уровень тормозной жидкости

- световые приборы - давление и протекторы шин. Неисправность любого из этих элементов может спровоцировать ДТП, поэтому лучше заглянуть на техосмотр.