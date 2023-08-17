В поселке Шушары введена в эксплуатацию уникальная школа-трансформер

Необычный объект расположен в квартале Аэросити. Фото: пресс-служба ГК «Лидер Групп».

Образовательные учреждения, способные гибко подстраиваться под нужды горожан, — новый тренд в строительстве социальных объектов. Но пока таких действующих проектов всего несколько на территории нашей страны. За счет грамотной организации пространств, в школе-трансформере устранены недостатки старых образовательных учреждений, когда большие потоки разновозрастных учеников вынуждены постоянно перемещаться между классами или же заниматься в несколько смен. Кроме того, проект позволяет легко адаптировать помещения в учебные классы или группы детского сада, тонко подстраиваясь под текущие потребности жилого квартала. Особое внимание уделено вопросам детей с ограниченными возможностями здоровья — внутри и снаружи здания организована безбарьерная среда.

«Размещение всех объектов социальной инфраструктуры было тщательно продумано еще на стадии планирования района, — рассказывает директор по развитию ГК «Лидер Групп» Надежда Ильина. — В квартале Аэросити мы воплощаем главную мечту наших новоселов, когда детские сады и школы вводятся в эксплуатацию даже раньше, чем жилые комплексы».

Введенная в эксплуатацию школа-трансформер рассчитана на 350 детей: 150 мест предусматривает блок детского сада, еще 200 — для учащихся начальной школы. Здание оборудовано двумя бассейнами, есть библиотека, собственный пищеблок и зал для занятий физкультурой.

Территория огорожена с применением шумозащитных экранов – это позволит полноценно отдыхать в тихий час, играть на свежем воздухе и вести уроки в комфортной и спокойной атмосфере.

Школа-трансформер стала вторым образовательным учреждением, которое «Лидер Групп» построило и передает в дар городу на территории квартала Аэросити. Годом ранее в новом районе уже распахнул свои двери детский сад, а буквально через дорогу компания завершает строительство большой средней школы на 1650 учащихся. Здание также будет оборудовано исходя из самых современных требований к образовательному процессу. А два медицинских учреждения площадью 1200 и 600 квадратных метров возводятся «Лидер Групп» в составе новых очередей квартала.