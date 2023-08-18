Станцию метро «Пионерская» откроют после ремонта в субботу, 19 августа

Обновленную станцию метро «Пионерская» откроют 19 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти два месяца, с 24 июня, специалисты проводили капитальный ремонт станции метро «Пионерская». За это время там восстановили железобетонные плиты перекрытий, устранили повреждения в механизмах эскалаторов и установили специальные пандусы для маломобильных граждан. Сейчас специалисты подготавливают станцию к открытию: отмывают и наводят порядок. Откроет она свои двери для пассажиров уже 19 августа. Об этом сообщили в петербургском метрополитене.

- 19 августа 2023 года после окончания работ по капитальному ремонту вестибюля в части строительных конструкций и стилобата для входа и выхода пассажиров с момента начала работы метрополитена открывается станция «Пионерская», - говорится в сообщении метрополитена.

Отметим, что открытие станции изначально планировали на 22 августа. Однако специалисты опередили график работ, поэтому обновленные вестибюли примут пассажиров на несколько дней раньше.

Пока на станции шел ремонт, в Северной столице усилили движение наземного общественного транспорта. Кроме того, даже запустили три совершенно новых автобусных маршрута.