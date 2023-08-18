Как изменились пассажироперевозки в этом году: Пассажиров стало больше. Комфорта - тоже

Кто-то летом отдыхает, а для железнодорожников летний сезон - горячая пора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МИЛЛИОНЫ ПАССАЖИРОВ

Кто-то летом отдыхает, а для железнодорожников летний сезон - горячая пора. Люди едут на море, в гости к родным, на экскурсии в другие города и, конечно, на дачу и за город. Пассажиропоток увеличивается в разы. - Традиционно летом в дополнение к поездам, которые проходят через Петербург транзитом, мы организуем дополнительные маршруты по таким важным направлениям, как Адлер, Новороссийск, Ейск, Анапа, Сухум. Кроме того, в этом году запущен новый маршрут от Петербурга до Лабытнанги, ЯНАО, - говорит начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. - Всего за 7 месяцев этого года в дальнем следовании перевезено 11,5 млн пассажиров - это на 9 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. На пригородных направлениях показатели еще более впечатляющие - с января по июль 2023 года Северо-Западная пригородная пассажирская компания перевезла 52 миллиона пассажиров что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го. - ОЖД присутствует в 11 субъектах РФ, и мы видим рост пригородного пассажиропотока в каждом регионе. Думаю, до конца года он увеличится до 90 млн пассажиров, - добавляет Виктор Голомолзин.

начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ

Сегодня на поезде можно доехать не только до дачи, работы и учебы, но и отправиться на экскурсию, поэтому ездить на поездах стали чаще. - В декабре прошлого года мы организовали тактовое движение электропоездов в направлении Павловска, а в мае этого - в направлении Ораниенбаума. Оба направления пользуются у пассажиров большим спросом. Очень популярны мультимодальные маршруты, когда по единому билету пассажир едет на поезде, скоростных метеорах, а на некоторых участках передвигается на автобусах. К уже существующим туристическим маршрутам на Валаам, в Кижи, Петергоф в этом году добавили новые - крепость Орешек и деревню Взвад Новгородской области, - рассказывает Виктор Голомолзин. Кстати, этим летом из Петербурга в Ленинградскую область начала курсировать тематическая электричка - «Пушкинская Ласточка». Поезд оформили иллюстрациями, которые в том числе сделала нейросеть по произведениям Пушкина. КСТАТИ

ПОМОГАТЬ ПРОСТО

На Октябрьской магистрали действуют уже две «Станции добра». В 2022 году на Московском вокзале Санкт-Петербурга открылась «Добростудия» - пространство для волонтеров. А недавно «Станция добра» начала работать в Мурманске. Площадки предназначены для проведения тренингов, семинаров, конференций и мастер-классов, а также сбора гуманитарной помощи.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Петербурге пройдет Международный железнодорожный салон пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо». Крупнейшая по количеству натурных экспонатов выставка будет интересна как профессионалам, так и рядовым горожанам. Международный железнодорожный салон пройдет 24-27 августа 2023 года в Музее железных дорог России - одном из крупнейших железнодорожных музеев мира. На выставке будет представлено более 30 натурных образцов техники, в том числе новейшие отечественные разработки железнодорожного машиностроения. Для профессионалов подготовлена насыщенная деловая программа, а в последние дни салона, 26 и 27 августа, пройдет фестиваль «День открытых дорог» - праздник для всей семьи с творческими мастер-классами, лекциями и викторинами. Впервые жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть парад поездов - динамический показ ретротехники и современных моделей железнодорожного транспорта.