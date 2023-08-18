«Все еще ресторанная столица»: Эксперт рассказал о ситуации в петербургских заведениях общепита

Совладелец и бренд-шеф ресторана Flor Роман Скориков рассказал о ресторанной жизни в Северной столице в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге». Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Не стоит недооценивать, как важно не только вкусно, но и красиво поесть. Как изменился петербургский ресторанный бизнес за последние годы? Как создать свою «изюминку» и выделить заведение на фоне конкурентов? На эти и другие вопросы ответил совладелец и бренд-шеф ресторана Flor Роман Скориков в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM.

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ

Сегодня улица Рубинштейна, на которой расположился ресторан, стала синонимом всей ресторанной жизни Северной столицы. Очень часто там яблоку негде упасть от желающих вкусно поужинать. Толпы гуляк, шум и малое число свободных мест - как меняется ситуация на ресторанной улице, рассказал Роман Скориков.

- В первое время после пандемии на улицу пришли ребята, которые пооткрывали там кучу не очень красивых и качественных баров, - отметил Роман Скориков. - Они привлекали какую-то непонятную публику, которая вообще не вписывалась в общую архитектуру, стиль и дух этого прекрасного места. Но теперь, благодаря работе городских служб и МВД, все изменилось. На проспекте стало более культурно и спокойно, появилась платная парковка и вернулась та самая уютная атмосфера и эстетика вечернего отдыха в хорошем месте и компании.

В ресторане Flor балансируют между потоком туристов и местными посетителями. Фото: предоставлено рестораном Flor.

ДОЛГОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Как отметил бренд-шеф, зловредный ковид нанес огромный урон ресторанному бизнесу, и сейчас он только начинает приходить в себя.

- События последних лет очень негативно отразились на отечественный общепит. Труднее всего найти квалифицированных сотрудников. Кто-то уехал, кто-то поменял профессию. В результате сейчас хороший повар или официант буквально нарасхват. Еще в городе сократился поток туристов, готовых ходить по ресторанам. Предпочтение отдается недорогим кафе и фастфуду. Также свою ложку дегтя внес нынешний курс рубля и общее повышение цен на аренду, продукты, алкоголь.

Чтобы оставаться на плаву, рестораторам приходится тщательно изучать свою аудиторию и следить за доходами и расходами.

- В ресторане Flor мы стараемся балансировать между потоками туристов и местных посетителей. Летом основной упор делается на приезжих, а в остальное время - на жителей Петербурга. От этого зависит состав и стиль меню, специальные предложения и многое другое. Также сейчас идет большая мода на сезонность и локальность. К примеру, август богат овощами и лисичками - сейчас блюда с ними в составе вы найдете в большинстве заведений.

Еще одним камнем преткновения в сфере ресторанного бизнеса часто становится поиск нужных экзотических ингредиентов и импортных продуктов. К счастью, по словам эксперта, на выручку пришли отечественные производители.

Сейчас в России научились делать многие продукты, которые до этого нужно было везти из-за границы. Фото: предоставлено рестораном Flor.

- Я могу смело сказать, что сейчас в России научились делать многие продукты, которые до этого нужно было везти из-за границы. Мясо, сыр, морепродукты - все это можно закупать у наших поставщиков и нисколько не потерять в качестве. Всякую экзотику, вроде креветок, тропических фруктов и специй, продолжают завозить из стран Африки, Азии и Южной Америки - эти поставки не прерывались. Другое дело - алкоголь. Тут, к сожалению, не все можно заменить нашими марками, а импорт продолжает расти в цене. Хотя, конечно, некоторые сорта российских вин сделаны очень достойно. В нашем заведении мы делаем упор на средиземноморскую кухню с легким флером Португалии. Это очень популярная, вкусная и стильная еда, приготовленная из лучших ингредиентов от российских и зарубежных поставщиков.

В заключении Роман Скориков отметил, что Петербург остается ресторанной столицей России. При этом в современных реалиях успешный ресторан обязан быть не только вкусным, но и обладать высочайшим уровнем сервиса, стильным интерьером и адекватными ценами.

КОНКРЕТНО

Ресторан Flor находится на улице Рубинштейна, 14. Это солнечный остров в самом сердце ресторанного Петербурга: морские обитатели обвивают кирпичную стену, в меню - вдохновляющий европейский гастрономический фьюжн. Особой популярностью у гостей ресторана пользуются вкусные и сытные поздние завтраки, во время которых угощают бокалом игристого.

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