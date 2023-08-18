В Приморском районе Петербурга построят новую школу. Рендер: пресс-служба «РСТИ».

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал холдингу «РСТИ» (Росстройинвест) разрешение на строительство школы на 825 мест в Приморском районе. Компания начала подготовку строительной площадки для возведения объекта.

В здании переменной этажности (от 2 до 4 этажей) общей площадью 19,9 тысяч кв. м предусмотрены два бассейна, два спортивных зала, библиотека, драматический кружок, студия хореографии. На территории спроектированы стадион, спортивные и игровые площадки. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на август 2025 года. После этого школа будет передана в городскую собственность на безвозмездной основе.

Участок под строительство школы расположен недалеко от двух проектов холдинга «РСТИ» — жилых комплексов NewTime и «Тайм Сквер». NewTime уже полностью сдан в эксплуатацию, ввод первой очереди жилого комплекса «Тайм Сквер» намечен на II квартал 2024 года.