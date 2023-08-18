«Ребенок был не от мужа»: Жительницу Ленобласти посадили под домашний арест за выброшенного в кусты младенца

Женщину, которая оставила младенца в мусорном пакете в Ленобласти, посадили под домашний арест. Фото: Олег ЗОЛОТО

15 августа в садоводстве «Металлург» в Ленобласти местные жители нашли брошенного младенца. Он был завернут в футболку и лежал в мусорном пакете под кустами. К счастью, малыш дышал и двигался. Через два задержали 41-летнюю женщину, которая таким ужасным способом решила избавиться от своего ребенка. На нее завели уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного. А в пятницу, 18 августа, ее посадили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленобласти.

- По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того вскрылись мотивы женщины. Оказалось, что она забеременела не от мужа. И рожала она втайне от супруга. Об этом spb.kp.ru рассказал источник из правоохранительных органов.

- Она боялась, что муж узнает, что ребенок не от него. К врачам не обращалась за время беременности. Родила в бане и завернула в футболку. Саму баню почистила. Дальше втайне от мужа положила младенца в мусорный пакет и отнесла на соседний участок в садоводстве, - поделился собеседник издания.

Напомним, что очевидцы сразу же вызвали полицию после обнаружения малыша. Грудничка увезли в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.