В Петербурге запустили электронную регистрацию первичного права собственности от застройщика. Фото: freepik.com.

Теперь петербуржцы могут зарегистрировать право собственности на квартиру в новостройке, не посещая Росреестр или МФЦ. Для этого нужно прийти к застройщику, который работает с услугой Домклик от Сбербанка, принять квартиру и подписать акт приема-передачи.

После этого строительная компания загружает акт в сервис электронной регистрации, заполняет нужные данные онлайн и отправляет заявку клиента на первичную регистрацию права в Росреестр.

- Сбер создает полезные сервисы для покупателей и продавцов недвижимости, чтобы сделать процесс сделки максимально комфортным для всех, - сказал управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин. - Наша новая услуга позволяет сэкономить время владельцам новостроек в Петербурге. Уверен, этот сервис еще многим поможет быстро и безопасно решить вопрос регистрации жилья.

Оформить первичное право собственности можно как в ипотечной сделке, так и в сделке за свои средства.

- Сервис по электронной регистрации права собственности от Домклик мы запустили в компании с первого августа, - отметил вице-президент, руководитель направления продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторо. - Опция сразу стала востребованной. Всего за полмесяца более 30 клиентов воспользовались этой услугой. Будущие новоселы отмечают значительную экономию времени и удобство сервиса. В перспективе мы будем расширять перечень ЖК, подключенных к нему.