Старшеклассникам расскажут, как с помощью искусственного интеллекта сохранить биоразнообразие планеты. Фото: freepik.com.

Сегодня в России молодежь еще со школьной скамьи знакомят с большой наукой. Одной из таких проектов является бесплатная дистанционная программа образовательного центра «Сириус» - «Уроки настоящего». В ходе нее школьники встречаются c ведущими учеными и технологами России и других стран и выполняют задания, предложенные научными лидерами проекта. В прошлом учебном году в проекте приняли участие порядка 3,5 тыс. школьников и педагогов. В 2023-м программа пройдет уже в 7-й раз.

Новый сезон начнется в сентябре. Первым этапом станет задача от Сбера при участии Сочинского национального парка и Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Христофора Георгиевича Шапошникова «Уроки настоящего бизнес-анализа для задач искусственного интеллекта». В ходе нее ученики со всех концов страны смогут изучить направление идентификации редких и исчезающих видов животных, познакомиться с технологией компьютерного зрения и попробовать себя в роли аналитиков.

Ребята проанализируют направление идентификации леопардов, занесенных в Красную книгу России. Исследование охватит два вида больших кошек, обитающих в нашей стране: переднеазиатского и дальневосточного леопардов. В России в дикой природе обитает менее 200 особей леопардов, поэтому для сохранения биоразнообразия животного мира необходим регулярный мониторинг.

Экспертами на проекте станут ведущие исследователи в области Data Science. Они расскажут, почему применение искусственного интеллекта для сохранения дикой природы так важно и в каких сферах ИИ помогает уже сегодня. Участники цикла познакомятся с основами бизнес-анализа и на практике попробуют эффективно структурировать и систематизировать информацию для задач ИИ.