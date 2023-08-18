125 новых кафе и ресторанов открылось в Петербурге с начала 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

За первые шесть месяцев 2023 года в центре Северной столицы открылось 125 новых точек общественного питания. Больше всего, как рассказали аналитики консалтинговой компании NF Group, ресторанов и кафе появилось на Невском проспекте. На главной улице Петербурга открылись одновременно 13 точек. Серебро в этом стрит-ретейловом забеге заняли пространства на Рубинштейна и Некрасова. Тут обосновались по 12 заведений.

– Эти две улицы на протяжении нескольких лет не снижают показатели по количеству баров и пабов. Поэтому они сохраняют за собой статус главных питейных улиц Северной столицы, – рассказали специалисты фирмы.

Эксперты прогнозируют стабилизацию доли свободных площадей на уровне от шести до семи процентов в центре города до конца года. Такие ожидания считаются достаточно приземленными, а показатели на рынке – низкими. Кстати, на Невском проспекте, возможно, на очень короткий промежуток времени увеличится вакантность пространств. Подобное может произойти, если освободятся квадратные метры, занятые временно приостановившими свою работу в России брендами.

Более того, если сохраниться текущий уровень спроса, то эти площади могут найти новых арендаторов в течение трех-шести месяцев. В пресс-службе NF Group добавили, что средние запрашиваемые арендные ставки сохранятся на достигнутом уровне до конца первого полугодия.