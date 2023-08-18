Торопиться уже некуда: Банки стали отказывать петербуржцам в ипотеках по старым ставкам

Специалисты по недвижимости советуют покупать квартиру без промедлений, если в ней есть необходимость. Выгодных условий придется ждать долго. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центробанк поднял ключевую ставку до 12%, сразу на 3,5 пункта. Все это – в ответ на упавший курс рубля и рост инфляции. Как новая цифра изменит ценники на рынке петербургской недвижимости и что теперь будет с ипотеками? «Комсомольская правда» опросила экспертов.

ШАНСА БОЛЬШЕ НЕТ

Прямо сейчас в Петербурге – всплеск спроса, продавцы потирают ручки. По словам президента Коллегии Риэлторов Елены Ковалеровой-Павловской, это набег покупателей, которые успели получить от банков одобрение по старой ставке и теперь должны приобрести жилье в определенный срок. Но пройдет немного времени, и спрос угаснет. Обычно один пункт повышения ключевой ставки, объясняет специалист, снижает спрос примерно на 5-10%. Так что после изменения ставки спрос на жилье в Петербурге упадет примерно на 20%.

А есть ли шанс у горожан запрыгнуть в последний вагон со старой ипотечной ставкой? Увы, торопиться уже некуда: даже если вы успеете податься на предложение по старой ставке, банк вряд ли ее одобрит.

- Банки уже называют свои ставки, они порядка 13,5% и выше. Кто-то предложил минимальную ставку в 12%, но с высоким первоначальным взносом. Как только Центробанк объявил новости, банки начали одобрять по новой ставке. Так что все, кто пошел брать ипотеку вчера-сегодня, будут одобряться не меньше чем под 13,5%. Если инфляция вырастет, то на внеочередном заседании Центробанка ставку повысят еще. Я предполагаю, что можно ожидать ее роста до 15%. До конца года она вполне может вырасти еще на три пункта, - разъяснила Елена Ковалерова-Павловская.

Спрос на недвижимость сейчас в самом разгаре, но спадет к середине осени. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как будут действовать застройщики и продавцы вторички? Эксперт уверена, что первичное жилье не сбросит ценник – застройщики смогут удерживать стоимость и даже выпускать в продажу акционное жилье. К тому же, к первичке ожидается наплыв покупателей – у застройщиков останется льготная ставка, более выгодная, нежели у вторички. На покупку пожившей квартиры ипотечный процент, увы, вырастет. А вот цена упадет примерно на 5%. И это – к ноябрю.

Елена Ковалерова-Павловская предполагает, что интерес к загородным домам тоже останется высоким или даже чуть подрастет. Сельская ипотека активно развивается благодаря низкой ставке, дома активно покупают. Сезонный интерес слегка утихнет, ведь покупать участки и рыть котлованы удобнее в теплое время года, но загородная недвижимость удержит позиции.

НЕ ЖДАТЬ - ПОКУПАТЬ

По мнению юриста и эксперта по недвижимости Дарьи Комаровой, попытать удачи еще можно – банки пообещали поднять ставки по базовым ипотечным программам примерно с 22 августа. В ближайшее время шанс купить квартиру по старым одобренным ставкам есть. С одним «но».

- Негатив уже встречается. Нескольким моим клиентам пришли отказы на одобрение ипотеки без объяснения причин, банки рассматривали заявление целый день вместо пары минут. Это говорит о том, что банкам сейчас проще отказать, нежели выдать ипотеку на невыгодных для себя условиях, они тоже оценивают риски. Они могут принять тех же клиентов, но уже на новых условиях, поэтому пока кредитный договор не подписан, предлагают на ходу. Хотите – берите. Банки сохраняют субсидированные ставки, но догоняют их на поднятых обычных ставках на вторичку, - говорит специалист.

Дарья Комарова советует и не пережидать, и не торопиться с покупкой квартиры – слушать свои потребности.

- Если квартира действительно нужна, и ее приобретение положительно скажется на эмоциональным состоянии, семейном положении, инвестициях, то нужно покупать и двигаться дальше. Да, может быть, не с такой выгодой, как раньше предполагалось. Но процесс покупки, если сильно переживать, может больше не повториться – многие люди так остаются на съемных квартирах, - считает специалист.

Риэлторы предполагают, что ключевая ставка еще может повыситься до конца года. Не исключено, что до 15%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дарья Комарова напомнила, что некоторые застройщики предлагают субсидированные ставки, ставки без первоначального взноса. Словом, инструменты, которые все же позволяют людям купить квартиру. Возможно, не гнездышко мечты, но хорошую альтернативу.

По словам эксперта, конец лета и начало осени будут в Петербурге высоким сезоном покупок. В том числе и потому, что в Северную столицу приезжают новоиспеченные студенты, которым арендуют и покупают жилье. Больше новых жителей – выше ценники. А еще потому, что застройщики планово повысят стоимость квартир к концу месяца, поторапливая потенциальных покупателей. Повышение цены, по словам Дарьи Комаровой, составит примерно один процент.

Спрос спадет к октябрю-ноябрю и подрастет снова накануне Нового года и праздничных акций от застройщиков.

ЦИФРЫ

Выручка рынка новостроек в Петербурге и Ленобласти выросла на 19% в сравнении с 2022 годом.

Средний ценник жилья в регионе за год вырос на 2%, а средний ценник квадратного метра – на 5%.

ЧТО ПО ЦЕНАМ?

По данным информационной базы недвижимости RealtyMag, однокомнатная квартира в новостройке сейчас стоит в среднем 8,6 млн рублей.

Меньше чем за 4 млн однушку можно купить в апарт-отелях или в отдаленных районах – в Шушарах, Буграх, Девяткино.

Во вторичке жилье таких же параметров обойдется в 7 млн рублей с небольшим.

За 3-3,5 млн (и даже меньше) получится купить вторичную однушку в тех же апартаментах или в районах вроде Красного Села, Ломоносова, Купчина.

СЛОВО ЭКОНОМИСТУ

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ: Куда сейчас вкладывать деньги?

- Как ни парадоксально, сейчас хорошее время вложиться в маленький бизнес – что-то вроде шавермы или шашлычной, небольшого общепита с партнерами. Это в Петербурге пользуется спросом и развивается. Никакие крупномасштабные истории с облигациями и акциями я бы не предлагал, только если вы готовы годами ждать результата.

Инвестиции в недвижимость с ипотекой будут просто платой за жизнь в собственной квартире. Играть на росте цен сейчас не получится, особенно если брать ипотеку. Автомобили стоило покупать год назад и продавать сейчас дороже. Сегодня автомобиль подешевеет, как только вы выедете из салона. А безналичные металлические счета и драгметаллы не защищены.