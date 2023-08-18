Какая есть финансовая поддержка семей при рождении детей в России

Рассказываем о финансовой поддержке семей при рождении детей в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2020 года материнский капитал получают семьи, в которых появился первый ребенок. Сумма маткапитала ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции.

Материнский капитал можно, в частности, использовать для улучшения семейных жилищных условий. Если в семье есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года, даже если он первенец, можно взять ипотеку по льготной ставке 6% годовых на весь срок действия кредитного договора.

Помимо маткапитала, для семей предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. Размер выплаты зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ.

Фото: нацпроект "Демография"

Пары, которые страдают бесплодием, могут бесплатно по полису ОМС воспользоваться технологиями экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Подробнее о всех возможностях в рамках нацпроекта "Демография" можно узнать на официальном сайте по ссылке.