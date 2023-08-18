Профессионалитет. Ты в хорошей компании!

«Профессионалитет» - одна из инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Фото: предоставлено "КП"

«Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями. Студенты «Профессионалитета» осваивают востребованные профессии в короткие сроки, получают релевантный профессии опыт на производствах, чтобы стать хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.

Фото: предоставлено "КП"

В программе «Профессионалитет» уже участвуют 619 образовательных организаций и 380 предприятий реального сектора экономики различных отраслей в 55 регионах страны. Созданы кластеры по таким отраслям как машиностроение (с учетом авиа- и судостроения), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт и многие другие.

Если вы хотите узнать больше о федпроекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках федпроекта в вашем регионе, то всю информацию можно узнать на портале ЯПРОФ.РФ.