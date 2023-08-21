«Тучкову буяну» быть: Будущее парка на Петроградке закрепили в Генплане Петербурга

Большую часть парка перевели под рекреационную, оставшуюся оставили деловой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похоже, туманная судьба многострадального парка «Тучков буян» на проспекте Добролюбова проясняется. Генеральный план города, над которым с марта усердно работала специальная комиссия, постановил – новая точка притяжения горожан здесь точно будет.

Предложение «прекратить любую уплотнительную застройку в историческом центре и вернуть обещанную площадь под парк Тучков Буян» в Генплан подавала петербурженка Елена Скороходова. Женщина призывала присвоить земле под «Тучковым буяном» статус Р2 – рекреационной зоны с зелеными насаждениями и минимумом площадок для досуга.

Что там за забором - мало кто знает. На квадрокоптере в городе сейчас не полетаешь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Идею горожанки приняли не сразу – некоторое время она ждала решения комиссии в статусе «отложено». И после дополнительных уточнений к предложению вернулись, дали добро.

- Мы откладывали решение по нему на третьей комиссии и в итоге приняли решение большую часть территории все-таки выделить под рекреацию и установить соответствующую функциональную зону «Р3». Парк будет, - заверил депутат.

Новый статус разрешает в такой рекреационной зоне строить объекты покрупнее спортивных сооружений. Здесь речь может идти уже о ботанических садах, зоопарках и тематических парках. Оставшийся же кусок территории по-прежнему будет носить статус деловой зоны, на нем будут возводить Судебный квартал.

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