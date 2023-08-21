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Общество21 августа 2023 9:39

«Тучкову буяну» быть: Будущее парка на Петроградке закрепили в Генплане Петербурга

Генплан Петербурга закрепил за «Тучковым буяном» статус парка
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Большую часть парка перевели под рекреационную, оставшуюся оставили деловой.

Большую часть парка перевели под рекреационную, оставшуюся оставили деловой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похоже, туманная судьба многострадального парка «Тучков буян» на проспекте Добролюбова проясняется. Генеральный план города, над которым с марта усердно работала специальная комиссия, постановил – новая точка притяжения горожан здесь точно будет.

Предложение «прекратить любую уплотнительную застройку в историческом центре и вернуть обещанную площадь под парк Тучков Буян» в Генплан подавала петербурженка Елена Скороходова. Женщина призывала присвоить земле под «Тучковым буяном» статус Р2 – рекреационной зоны с зелеными насаждениями и минимумом площадок для досуга.

Что там за забором - мало кто знает. На квадрокоптере в городе сейчас не полетаешь.

Что там за забором - мало кто знает. На квадрокоптере в городе сейчас не полетаешь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Идею горожанки приняли не сразу – некоторое время она ждала решения комиссии в статусе «отложено». И после дополнительных уточнений к предложению вернулись, дали добро.

- Мы откладывали решение по нему на третьей комиссии и в итоге приняли решение большую часть территории все-таки выделить под рекреацию и установить соответствующую функциональную зону «Р3». Парк будет, - заверил депутат.

Новый статус разрешает в такой рекреационной зоне строить объекты покрупнее спортивных сооружений. Здесь речь может идти уже о ботанических садах, зоопарках и тематических парках. Оставшийся же кусок территории по-прежнему будет носить статус деловой зоны, на нем будут возводить Судебный квартал.

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