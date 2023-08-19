Лосиные вши проснулись в лесах Ленобласти

Укусы этих мух могут вызвать аллергию. ФОТО: Егор Камелев

Грибной и ягодный сезон в самом разгаре и любители тихой охоты проводят все выходные в лесах под Петербургом и Ленобласти. Но помимо комаров и клещей там их подстерегает еще одна опасность. Сейчас стали активны оленьи кровососы или как их еще называют лосиные вши. О насекомых, проснувшихся в лесах, предупредил зоолог Павел Глазков.

В своем телеграм-канале «Каждой твари по паре» он рассказал, чем же могут быть опасны лосиные вши. По его словам, из-за жары они активизировались на неделю раньше. Хотя, эти насекомые могут встречаться и в июле, но чаще в конце августа.

- Кровососки не летают по лесу как обычные мухи. Поджидают жертву в засаде: сидя на траве, в кустах или на деревьях. Приземлившись на животное, лосиная муха начинает активно бегать, сбрасывает крылья и стремится забраться в складки одежды или в волосы. Снять ее не так-то легко: муха имеет плоское гладкое тело, а лапки вооружены цепкими коготками. У человека укус этой мухи может вызвать аллергическую реакцию, - рассказывает Павел Глазков.

Защититься от лосиных вшей можно обычным репеллентом. Но спрей должен быть именно от мух, а не от клещей.