Пострадал один военный самолет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Киевский режим совершил террористическую атаку беспилотными на военный аэродром в Новгородской области. ЧП случилось в 10 утра 19 августа. Об этом сообщает Минобороны России.

Беспилотный летательный аппарат обнаружили сотрудники внешнего поста в Сольцах. Они же и ликвидировали коптер из огнестрельного оружия.

- В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами, - заявили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, повреждение получил один самолет, однако среди людей пострадавших нет.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтвердил атаку украинских дронов и сообщил, что в регионе все спокойно.

- Уважаемые новгородцы! Сегодня беспилотник киевского режима совершил террористическую атаку на аэродром Сольцы Новгородской области, – написал она в своём телеграм-канале. – Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты. Уверен, что действия преступного киевского режима не останутся без ответа.