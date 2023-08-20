Катамаран «Форт Петр I» начал ходить между Петербургом и Кронштадтом

Катамаран «Форт Петр I» пополнил ряды скоростных судов Петербурга. Фото: vk.com/neva.travel

Катамаран «Форт Петр I» с 19 августа начал ходить между Петербургом и Кронштадтом. Остановка судна – на причале в «Острове фортов». Внутри катамарана могут поместиться до 156 человек. Сесть можно на открытой палубе или внутри, где все видно благодаря панорамному салону. На борту есть места и для людей с ограниченными возможностями здоровья. К слову, ранее в городе запустили другой скоростной катамаран «Форт Кроншлот», и spb.kp.ru протестировала его.

А вот, как выглядит открытая палуба "Форта Кроншлот". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Форт Петр I» стал вторым судном серии из шести скоростных пассажирских катамаранов проекта 04580 «Котлин». Его заложили на Средне-Невском судостроительном заводе весной 2022 года, - уточнили в «Нева-тревел».

Катамараны запускают не случайно – в Северной столице фиксируют рост интереса к новым достопримечательностям Кронштадта. Недавно там открылся музей Военно-морской славы, который посетил лично Владимир Путин. В день скоростные судна совершают до 10 рейсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кафе, открытая палуба и скорость «Метеора»: Каким получился новый катамаран «Форт Кроншлот» из Петербурга в Кронштадт

Новый скоростной катамаран «Форт Кроншлот» сможет выходить в сильный ветер в Финский залив (подробности)