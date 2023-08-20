В двух районах Петербурга на сутки отключили горячую воду из-за аварии

Горячую воду отключили в 397 домах в двух районах Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Невском и Красногвардейском районах Петербурга частично отключили воду в воскресенье, 20 августа. Неудобства вынуждены терпеть жители 397 домов. У кого-то воды нет с самого утра. Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», они нашли аварийный участок на тепломагистрали еще до полудня и тут же принялись за ремонт. Но на работы потребуется не меньше суток.

- Сторонняя организация, отвечающая за ресурсоснабжение, ведет ремонт на сетях с ограничением горячей воды в квартале Ржевка – Пороховые и в Невском выводе. В указанном районе организована зона оптовой покупки тепловой энергии ГУП «ТЭК СПб» от ТЭЦ, - рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК».

Дефект на сетях обнаружили у дома №19 на улице Дыбенко. Подачу горячей воды без циркуляции обещают дать в 01:30 21 августа. А полностью восстановить снабжение водой планируют к 14:30 в понедельник. Тем временем жителям районов приходится думать, как нагревать воду и готовиться к рабочей неделе в стесненных условиях.