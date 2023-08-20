Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»: Радость Семака, свист москвичей и эмоциональные интервью

"Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:1 в Москве. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:1 в гостевом матче в Москве в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги. На битву двух столиц пришли 34 тысячи зрителей. Петербуржцы дерзко начали первый тайм, поскольку стремились обогнать принципиального соперника в турнирной таблице. Клаудиньо, Вендел и Фернандес задавали скоростной стиль игры с множеством обводок. Наконец, на 32-й минуте матча случился автогол. Вендел пробил по воротам Свинова, но на пути футбольной сферы подставился защитник Георгий Джикия. В итоге мяч аккуратно улетел в угол. В начале второго тайма Вендел довел счет до 0:2.

Спартаковцы крайне мало били по воротам, но позже реабилитировались. Кержаков раз за разом спасал ворота сине-бело-голубых. Свой момент москвичи все-таки нашли. На 80-й минуте Вильмар Барриос случайно сыграл в штрафной в борьбе с Александром Соболевым. Судья дал пенальти. И Соболев был точен с 11-метровой точки.

Спартаковцы полетели вперед в концовке игры, и их тут же подловил «Зенит». Матео Кассьерра удачно обработал мяч во время контратаки и катнул его в угол мимо всех защитников и Свинова. Итог – 1:3 в пользу петербуржцев. В копилке у «Зенита» стало 10 очков. У «Спартака» осталось девять баллов в таблице.