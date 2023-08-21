Где нашли пропавшую в Петербурге двухлетнюю девочку

Пропавшую в Петербурге двухлетнюю девочку нашли живой в компании собутыльника бойфренда матери. Фото: «Лиза Алерт»

Двухлетнюю девочку, которая пропала вечером 20 августа в Петербурге, нашли живой и невредимой. Напомним, что малышка осталась вместе с бойфрендом матери, так как женщина попала в больницу. Как рассказали «Комсомолке» в уголовном розыске Красногвардейского района, мужчина вместе с ребенком пошел выпивать к приятелю на станцию техобслуживания на улице Стасовой, 14. Оказалось, что девочка осталась там ночевать. Утром 21 августа ее нашли в компании собутыльника парня матери.

- Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что девочка может находиться на станции техобслуживания по адресу улица Стасовой дом 14. Там работает приятель сожительницы матери, с которым они накануне пропажи ребенка вместе выпивали. Утром 21 августа туда приехали полицейские и нашли девочку живой, здоровой и невредимой, - рассказали «Комсомолке» в полиции.

Отметим, что поисками занимались не только полицейские, но волонтеры отряда «Лиза Алерт». После сообщений о пропаже малышки многие жители Петербурга стали предлагать свою помощь в поисках.

Добавим, что spb.kp.ru выяснила полную хронологию пропажи и поисков двухлетней малышки, поговорив с полицией, очевидцами и родственниками семьи.