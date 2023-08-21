«Забрал ее, чтобы не оставлять с пьяницей»: Что известно о пропаже двухлетней девочки в Петербурге, которую потерял бойфренд ее матери

Пропавшую в Петербурге двухлетнюю девочку нашли у собутыльника бойфренда матери. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Пропажа двухлетней девочки днем в воскресенье, 20 августа, взбудоражила весь Петербург. 23-летняя мать оставила дочку с сожителем, так как попала в больницу. А тот ушел выпивать, прихватив ребенка с собой. Однако загулял настолько сильно, что упустил малышку из вида и даже не вспомнил, где в последний раз ее видел. На поиски выдвинулись полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Тогда по городе развесили сотни ориентировок, на которых указали приметы девочки: рост 96 сантиметров, нормальное телосложение, с русыми волосами и серо-голубыми глазами.

- Это все происходило у меня в квартале. В шесть утра полиция звонила в домофоны, был поквартирный обход всего района. Всех спрашивали, видели ли девочку, - рассказала spb.kp.ru жительница севера города Елизавета.

Бойфренд матери выбирал алкоголь вместе с двухлетней девочкой. Фото: предоставлено «КП»

Полицейские пытались узнать у бойфренда матери, где он оставил девочку. Но он был настолько пьян, что внятного объяснения от него получить не удалось. Позже по камерам видеонаблюдения установили, что малышка осталась на детской площадке.

- Пьяный сожитель оставил ребенка во дворе дома 2 на улице Стасовой, а сам ушел домой спать, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники не смогли добиться объяснений у пьяного сожителя матери пропавшей девочки. Фото: предоставлено «КП»

Сильное алкогольное опьянение бойфренда матери подтверждают и очевидцы случившегося. Но оказалось, что мужчина выпивал не один, а вместе с взрослым приятелем. Тот не придумал ничего лучше, чем забрать девочку себе, пока друг не протрезвеет. В полицию он решил не звонить.

- Сожитель матери девочки напился. Его знакомый, видя, что он в зюзю, решил, что отправлять его в таком состоянии домой с ребенком не стоит. Поэтому забрал девочку к себе на станцию техобслуживания, - рассказал spb.kp.ru очевидец, на глазах у которого оперативники задержали мужчину и нашли пропавшего ребенка.

Девочку нашли живой и невредимой. Фото: предоставлено «КП»

Известно, что мужчина подрабатывает сторожем на станции техобслуживания на улице Стасовой дом 14. Там пропавшая девочка и провела ночь. Полицейские выяснили это, изучив камеры видеонаблюдения. Утром 21 августа там правоохранители нашли малышку целой и невредимой. В ближайшее время ребенка передадут матери.

Мать пропавшей девочки имеет еще и сына, но воспитывает его бабушка. Фото: соцсети

Как рассказала spb.kp.ru родственница семьи на условиях анонимности, 23-летняя мать пропавшей девочки имеет двоих детей. Однако старшего ребенка, шестилетнего сына, воспитывает бабушка, так как женщина лишена по нему родительских прав.

- Два года назад родила дочку. Живут в квартире со своим дядей. Дети от разных мужчин. С одним планировали узаконить отношения, но разошлись. По какой причине - не знаю. На сына она прав не имеет, накопила долгов по алиментам, - добавила родственница.

Добавим, что по факту пропажи ребенка СК возбудил уголовное дело об убийстве. Теперь силовики проводят проверку происшествия и допрашивают всех, кто имел отношение к пропаже ребенка. Не исключено, что мать малышки снова лишат родительских прав.

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